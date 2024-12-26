У Миргороді в парку знайшли мерця

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25 грудня близько 11.30 в одному з Миргородських парків перехожі побачили тіло чоловіка, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого. Ним виявився 73-річний місцевий житель. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «природна смерть».

Слідчі з’ясовують обставини події та очікують результатів експертизи.

Нагадаємо, що 23 грудня у Гадячі на одній із вулиць виявили тіло мертвого чоловіка.