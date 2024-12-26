У Миргороді в парку знайшли мерця

25 грудня близько 11.30 в одному з Миргородських парків перехожі побачили тіло чоловіка, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого. Ним виявився 73-річний місцевий житель. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «природна смерть».
Слідчі з’ясовують обставини події та очікують результатів експертизи.
Нагадаємо, що 23 грудня у Гадячі на одній із вулиць виявили тіло мертвого чоловіка.
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