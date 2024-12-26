Профорієнтаціний захід провели у Горішніх Плавнях для школярів та педагогів

Профорієнтаційну програму презентувала директорка Центру професійного розвитку педпрацівників Ірина Горобченко
У Горішніх Плавнях відбулася презентація програми формування свідомого ставлення до вибору професії для закладів освіти. Учасниками заходу були спеціалісти Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) та класні керівники 7-9 класів шкіл міста.
Презентацію програми «Hirepath — соняшник професій» (з англ. Hire path — «шлях працевлаштування»), що відбулася в Культурному центрі міської бібліотеки минулого четверга, відвідали міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева. Профорієнтаційну програму презентувала директорка Центру професійного розвитку педпрацівників Ірина Горобченко. Вона зазначила, що над її створенням спеціалісти ЦПРПП працювали пів року. Також до цієї роботи долучилися колеги зі шкіл та закладів дошкільної освіти (ЗДО).
За словами директорки ЦПРПП, програма спрямована на формування у молоді усвідомленого підходу до професійного самовизначення, що сприятиме їх успішній соціальній та професійній інтеграції в майбутньому. А початок профорієнтаційної роботи з молодшого віку дозволяє поступово формувати у дітей усвідомлення своїх інтересів та можливостей. Залучення батьків та педагогів сприяє створенню підтримуючого середовища, яке допомагає учням у виборі та розвитку. Підтримка учнів різних вікових категорій дозволяє поступово нарощувати обсяг знань та навичок, які необхідні для успішного професійного самовизначення.
Ця програма, підкреслила Ірина Горобченко, забезпечує наступність, індивідуальний підхід та орієнтацію на майбутнє. Вона також враховує важливість фундаментальних знань, постійного навчання та кросфункціональних навичок (командної роботи).
А детальна структура програми забезпечує послідовний розвиток учнів від загального знайомства з професіями до конкретного вибору кар’єрного шляху, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня та сучасні тенденції ринку праці. Відповідно до структури програми заняття з професійного орієнтування пропонується проводити один раз на місяць. Програму доповнено курсом з формування навичок самоорганізації (один раз на місяць). Розподіл годин орієнтовний. Кожен педагог може обрати теми, найбільш актуальні для учнів класу.
Очільниця ЦПРПП розповіла про побудову занять на важливі для дітей теми. Серед них підприємливість, критичне мислення, побудова власної освітньої траєкторії, навички самопрезентації. «Учитель має використовувати симуляції або імітаційні ігри — це виконання певних дій, які відтворюють певні явища навколишньої дійсності (наприклад, дослід). Симуляції — це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов’язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті», — пояснила доповідачка.
Ірина Горобченко акцентувала увагу аудиторії на чотирьох модулях програми. Перший — ознайомлювальний, де діти знайомляться зі світом професій.
Другий — орієнтаційний, який передбачає формування у дитини адекватного уявлення про себе, як майбутнього професіонала. Третій — технологічний, коли дорослі разом із дітьми аналізують ринок праці, запити працедавців, варіанти кар’єрних стратегій. Модуль саморозвитку — це тренінгові заняття. Зокрема, з ділового спілкування, навичок самоорганізації, саморегуляції поведінки, самопрезентації.
Ірина Горобченко звернулася до аудиторії із закликом: «Давайте вкладати в наших дітей все найкраще і корисне, а діти зроблять наше майбутнє комфортним, щасливим і радісним».
Очільниця ЦПРПП також повідомила, що програму (посібник) вивчала Києво-Могилянська академія. Вона має міжнародний класифікатор і буде надрукована Видавничим домом «Букрек». Колективи кожного освітнього закладу отримають ці програми і в електронному, і в друкованому форматах. Дмитро Биков високо оцінив презентацію програми.
Як зауважив очільник громади, програма передбачає «широкий спектр завдань для молоді, виконання яких сприятиме їхній успішній соціальній та професійній інтеграції в майбутньому».
На думку мера, «дуже правильно, що програмою передбачено починання профорієнтаційної роботи з дитячого садка». Він зауважив, що його вразило заняття зі створення розвивального простору в середній групі ЗДО «Сонечко», де використовується методика «реджіо-педагогіки».
Цей напрям започатковано після Другої світової війни в італійському місті Реджонель-Емілія вчителем початкових класів Лорісом Малагуцці. У 1991 році міжнародна експертна група визнала його найкращим.
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