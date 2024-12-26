Профорієнтаціний захід провели у Горішніх Плавнях для школярів та педагогів

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У Горішніх Плавнях відбулася презентація програми формування свідомого ставлення до вибору професії для закладів освіти. Учасниками заходу були спеціалісти Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) та класні керівники 7-9 класів шкіл міста.

Презентацію програми «Hirepath — соняшник професій» (з англ. Hire path — «шлях працевлаштування»), що відбулася в Культурному центрі міської бібліотеки минулого четверга, відвідали міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева. Профорієнтаційну програму презентувала директорка Центру професійного розвитку педпрацівників Ірина Горобченко. Вона зазначила, що над її створенням спеціалісти ЦПРПП працювали пів року. Також до цієї роботи долучилися колеги зі шкіл та закладів дошкільної освіти (ЗДО).

«Ми впевнені, що профорієнтаційна робота або робота зі свідомого вибору професії має починатися з дитячого садка. Тобто цільовою аудиторією програми є вихованці ЗДО, починаючи з трьох років, учні 1-12 класів загальноосвітніх шкіл, батьки та педагоги, — наголосила Ірина Горобченко. — Програма орієнтована на всіх учнів незалежно від їхніх академічних успіхів, оскільки її мета — допомогти кожному здобувачеві освіти знайти власний шлях у професійному світі».

За словами директорки ЦПРПП, програма спрямована на формування у молоді усвідомленого підходу до професійного самовизначення, що сприятиме їх успішній соціальній та професійній інтеграції в майбутньому. А початок профорієнтаційної роботи з молодшого віку дозволяє поступово формувати у дітей усвідомлення своїх інтересів та можливостей. Залучення батьків та педагогів сприяє створенню підтримуючого середовища, яке допомагає учням у виборі та розвитку. Підтримка учнів різних вікових категорій дозволяє поступово нарощувати обсяг знань та навичок, які необхідні для успішного професійного самовизначення.

Ця програма, підкреслила Ірина Горобченко, забезпечує наступність, індивідуальний підхід та орієнтацію на майбутнє. Вона також враховує важливість фундаментальних знань, постійного навчання та кросфункціональних навичок (командної роботи).

А детальна структура програми забезпечує послідовний розвиток учнів від загального знайомства з професіями до конкретного вибору кар’єрного шляху, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня та сучасні тенденції ринку праці. Відповідно до структури програми заняття з професійного орієнтування пропонується проводити один раз на місяць. Програму доповнено курсом з формування навичок самоорганізації (один раз на місяць). Розподіл годин орієнтовний. Кожен педагог може обрати теми, найбільш актуальні для учнів класу.

«У створенні програми ми спиралися на виклики, які ставить перед нами суспільство, та на формуванні десяти навичок, які потрібні дітям у 2025 році й далі, щоб дитина адаптувалася в сучасному соціумі, знайшла своє місце, — наголосила Ірина Горобченко. — Наша програма — це проєкт кар’єрного орієнтування — процесу, що сприяє розвитку конкурентоздатної й цілісної особистості. Така особистість вміє ставити цілі, планувати майбутнє й робити свідомий вибір подальшого освітнього професійного шляху. Учні мають дослідити власні суперсили, здібності, зони розвитку, готовність до змін».

Очільниця ЦПРПП розповіла про побудову занять на важливі для дітей теми. Серед них підприємливість, критичне мислення, побудова власної освітньої траєкторії, навички самопрезентації. «Учитель має використовувати симуляції або імітаційні ігри — це виконання певних дій, які відтворюють певні явища навколишньої дійсності (наприклад, дослід). Симуляції — це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов’язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті», — пояснила доповідачка.

Ірина Горобченко акцентувала увагу аудиторії на чотирьох модулях програми. Перший — ознайомлювальний, де діти знайомляться зі світом професій.

Другий — орієнтаційний, який передбачає формування у дитини адекватного уявлення про себе, як майбутнього професіонала. Третій — технологічний, коли дорослі разом із дітьми аналізують ринок праці, запити працедавців, варіанти кар’єрних стратегій. Модуль саморозвитку — це тренінгові заняття. Зокрема, з ділового спілкування, навичок самоорганізації, саморегуляції поведінки, самопрезентації.

«Ми намагалися попрацювати на вчителя: розробили теми і прописали методи й прийоми, дидактичні та ділові ігри, мультфільми, вправи, вірші, оповідання та інше. Тобто все, що необхідно використовувати при вивченні тієї чи іншої теми. У кінці програми є матеріали для підготовки занять», — вказала директорка ЦПРПП.

Ірина Горобченко звернулася до аудиторії із закликом: «Давайте вкладати в наших дітей все найкраще і корисне, а діти зроблять наше майбутнє комфортним, щасливим і радісним».

«Вони — майбутні президенти, керівники компаній, вони будуть відповідальними за те, якою буде наша держава», — наголосила доповідачка.

Очільниця ЦПРПП також повідомила, що програму (посібник) вивчала Києво-Могилянська академія. Вона має міжнародний класифікатор і буде надрукована Видавничим домом «Букрек». Колективи кожного освітнього закладу отримають ці програми і в електронному, і в друкованому форматах. Дмитро Биков високо оцінив презентацію програми.

«Я дякую Ірині Горобченко та її команді за проведену велику роботу. Адже було опрацьовано багато періодичних видань та спеціалізованої літератури, щоб вибрати найважливіше, — наголосив міський голова. — Зрозуміло, що це не догма, а керівництво до дії. Вважаю, що творчий вчитель, який хоче достукатись до дітей, підлітків, юнаків та дівчат, розкрити їхній потенціал, підготувати їх до життя, буде з розумінням і користю використовувати ці напрацювання».

Як зауважив очільник громади, програма передбачає «широкий спектр завдань для молоді, виконання яких сприятиме їхній успішній соціальній та професійній інтеграції в майбутньому».

«Вона містить багато цікавих рекомендацій, методик, консультацій щодо того, як налаштувати себе на розвиток усвідомлення важливості постійного самовдосконалення та навчання. Тобто, як навчитись самоорганізації і самодисципліні, визначенню пріоритетів, щоб досягати потрібного результату на кожному життєвому етапі. Усі ці корисні кроки для учнів вказані у програмі», — підкреслив Дмитро Биков.

На думку мера, «дуже правильно, що програмою передбачено починання профорієнтаційної роботи з дитячого садка». Він зауважив, що його вразило заняття зі створення розвивального простору в середній групі ЗДО «Сонечко», де використовується методика «реджіо-педагогіки».

Цей напрям започатковано після Другої світової війни в італійському місті Реджонель-Емілія вчителем початкових класів Лорісом Малагуцці. У 1991 році міжнародна експертна група визнала його найкращим.

«На занятті, яке я відвідав у дитячому садку в травні поточного року, ключова роль вихователя була в тому, аби сприяти розвитку дитини в середовищі, яке створюється педагогами. У виконанні творчого завдання рішення було за дітьми, вихователь лише допомагав. Тож дуже правильно, що ця програма розрахована на роботу з дітьми, починаючи з дошкільного віку», — підсумував очільник громади.