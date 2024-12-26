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У Кременчуці встановлять муніципальну доплату працівникам дитсадків: що це та які суми

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 336 Коментарів: 1

 

Це доплати, аналогічні тим, які із нового року отримуватимуть педагоги закладів загальної середньої освіти із держбюджету: Кременчук вирішив «урівняти» премії освітянам

У Кременчуці планують затвердити муніципальну доплату педагогам дитячих садків комунальної форми власності. Відповідну програму мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради.

Звернення щодо встановлення таких доплат ініціювала депутатка міськради Зінаїда Проценко. Анонсував його й раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький

У листопаді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що із січня до серпня наступного року усі вчителі України отримуватимуть доплату на руки у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — 2 тисячі гривень. Малецький повідомив, що місто планує зробити так, аби ці доплати отримали усі освітяни. Тобто педагогам дитсадків ці гроші планують виплачувати із міського бюджету.

Саме для цього і запроваджується програма з муніципальної доплати працівникам дитсадків.

У документах зазначено, що призначають доплату за особливі умови роботи педагогів, пов’язані з підвищеним рівнем емоційного навантаження, в умовах воєнного стану. Також у положенні про доплату йдеться, що вона не залежатиме від стажу роботи педагогів, проте розраховуватиметься пропорційно їхньому навантаженню. Тобто якщо педагог працює на повну ставку, він отримає 100% доплати, якщо ж працює на 0,5 ставки — то 50% доплати відповідно.

Щомісячна сума доплати:

  • з 1 січня 2025 року — у розмірі 1300 гривень;

  • з 1 вересня 2025 року — у розмірі 2600 гривень.

Отримуватимуть педагоги цю доплату із січня 2025 року і до кінця того календарного року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Надаємо, за останній місяць рішенням виконавчого комітету у Кременчуці реорганізували шість дитячих садків: об'єднали дитячі садки № 27 і № 77, садки № 73 і № 46, а також садочки №55 та №74.

Зазначимо також: у серпні під час сесії Кременчуцькому міської ради  Віталій Малецький заявив, що протягом 2023-2024 навчального року із дитсадків міста звільнилися близько 400 осіб.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитсадки доплати
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Коментарі: 1

1 227
Andron777:
Сьогодні, 15:36

Ну якщо це так то добре... А от мене цікавить, а у не педагогів,  помічників вихователя (няні) немає підвищеного рівня емоційного навантаження, в умовах воєнного стану?smirk


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