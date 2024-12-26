У Кременчуці «замінували» торговий центр «Галактика»

Сьогодні, 26 грудня, у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. підтверджує інформацію про мінування і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відвідувачів із приміщення евакуюють. На місці працюють відповідні спецслужби.
Також правоохоронці перегородили дорогу поблизу торгового центру.
Нагадаємо, інформація про замінування торгового центру надходила 29 листопада та 1 грудня.
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