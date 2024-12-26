У Кременчуці «замінували» торговий центр «Галактика»

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Сьогодні, 26 грудня, у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. підтверджує інформацію про мінування і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.