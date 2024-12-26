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Надзвичайні новини

У Кременчуці «замінували» торговий центр «Галактика»

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 291 Коментарів: 1

 

Відвідувачів евакуюють із приміщення

Сьогодні, 26 грудня, у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. підтверджує інформацію про мінування і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Відвідувачів із приміщення евакуюють. На місці працюють відповідні спецслужби.

Також правоохоронці перегородили дорогу поблизу торгового центру.

Нагадаємо, інформація про замінування торгового центру надходила 29 листопада та 1 грудня.


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Автор: Яна Гудзь Відео: Вероніка Білодід
Теги: Галактика мінування вибухотехніки
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Коментарі: 1

1 227
Andron777:
Сьогодні, 15:40

Шукайте хто конкурент. Скоріш за все звідти ноги ростуть...


0 0

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