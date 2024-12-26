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Надзвичайні новини

У Кременчуці судитимуть чоловіка, який минулого місяця відібрав у 10-річного хлопця телефон

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 165

Затримали грабіжника того ж дня

У Кременчуці судитимуть 34-річного мешканця Донеччини, який минулого місяця відібрав у 10 річного хлопчика телефон. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що 5 листопада чоловік побачив у хлопця в кишені телефон, пішов слідом за ним, витягнув мобільний із куртки та втік.

 

Того ж дня грабіжника знайшли й затримали — його особу встановили за допомогою відео з камер «Безпечне місто».

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Його судитимуть за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно взяли під варту двох чоловіків, які у Кременчуці пограбували військового.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пограбування телефон
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