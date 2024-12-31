У Кременчуці попрощались з солдатом Анатолієм Бондаренком

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 272

31 грудня у Кременчуці попрощались з 31-річним військовослужбовцем Анатолієм Бондаренком. Воїн мав звання солдат.

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, чоловік вчився у школі № 23, закінчив професійно-технічне училище № 19. Був солдатом з 29 жовтня на посаді стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмової роти. Загинув Анатолій 21 грудня під час оборони України біля села Руське Порічне Суджанського району РФ.

Родичі чоловіка розповідають, що про його службу дізнались не одразу.

Фото: Олена Ліпошко

— І вже ввечері був десь. Мабуть, місяць тому сказали, що він під Курском десь. Та він добрий був і роботящий, то там, то там. Не було в нього такого, що вдома сидів, — розповідає Олександр.

Житель Кременчука Іван разом навчався з Анатолієм. Чоловік також брав участь в обороні України.

Фото: Олена Ліпошко

— Однокласник, одногрупник і взагалі мій найбільший друг. Вічна пам’ять герою. Так мало він повоював, я теж воював. Мені дуже шкода, я співчуваю рідним і близьким. І взагалі це дуже сильна втрата. Земля йому пухом, царство йому небесне. Герой, — каже Іван.

У Анатолія залишилась дружина та діти. Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Анатолія Бондаренка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.







