У Кременчуці попрощались з солдатом Анатолієм Бондаренком

31 грудня у Кременчуці попрощались з 31-річним військовослужбовцем Анатолієм Бондаренком. Воїн мав звання солдат.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, чоловік вчився у школі № 23, закінчив професійно-технічне училище № 19. Був солдатом з 29 жовтня на посаді стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмової роти. Загинув Анатолій 21 грудня під час оборони України біля села Руське Порічне Суджанського району РФ.
Родичі чоловіка розповідають, що про його службу дізнались не одразу.
Житель Кременчука Іван разом навчався з Анатолієм. Чоловік також брав участь в обороні України.
У Анатолія залишилась дружина та діти. Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Анатолія Бондаренка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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