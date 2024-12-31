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У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який позбавлений прав на керування

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 145

 

Стосовно правопорушника склали адмінматеріали за трьома статтями КУпАП

Сьогодні, 31 грудня, під час несення служби у Кременчуці на вулиці Василя Симоненка, патрульні зупинили Peugeot 206. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили ознаки наркотичного сп’яніння: його поведінка не відповідала обстановці та у нього спостерігали звужені зіниці очей, які не реагували на світло. Водію запропонували пройти огляд у медичному закладі у лікаря-нарколога, але він відмовився. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Водія відсторонили від керування автівкою. Крім того, патрульні встановили, що водій керував транспортним засобом, будучи позбавленим права на керування. При цьому це порушення повторюється протягом року.

Стосовно водія поліціянти склали адміністративні матеріали за трьома статтями КУпАП:

  • протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння);
  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без права керування);
  • постанова за порушення п. 9.2.А ПДР України.

Патрульна поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та відповідально ставитися до керування транспортними засобами.

Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області. А 13 грудня у Кременчуці патрульні зупинили фуру, водій якої кермував у стані наркотичного сп’яніння.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій наркотики водій
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