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Освіта, Україна, Світ

Назвали три найпопулярніші спеціальності серед вступників до магістратури у 2024 році

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 72

 

Найпопулярнішими закладами вищої освіти за кількістю поданих заяв стали Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Право», «Психологія» та «Менеджмент» залишаються найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв на вступ до магістратури у 2024 році. Про це повідомило на своїй Facebook-сторінці Державне підприємство «Інфоресурс».

Загалом на магістратуру цього року було подано 130 351 заяву, а зараховано на навчання 121 423 студенти.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю поданих заяв:

  • Право — 27 639;
  • Психологія — 24 620;
  • Менеджмент — 20 557;
  • Комп’ютерні науки — 16 037;
  • Середня освіта — 13 497;
  • Публічне управління та адміністрування — 9 079;
  • Інженерія програмного забезпечення — 8 413;
  • Економіка — 7985;
  • Маркетинг — 7458;
  • Філологія — 6 236.

 

Найпопулярнішими закладами за кількістю поданих заяв стали Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Нагадаємо, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 17 місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу UI GreenMetric-2024.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Getty Images
Теги: абітурієнти студенти Магістр юрист університет
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