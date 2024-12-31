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Більшість українців у 2024 році регулярно донатили на ЗСУ — опитування Rakuten Viber

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 170

 

Лише 6% опитаних не бачать сенсу у донатах захисникам України, 44% роблять це з кожної зарплати, а 5% — щодня

Наприкінці року Rakuten Viber провів опитування українців, чи донатять вони на ЗСУ та, чи допомагають знайомим захисникам України. Респондентів також запитали, звідки вони дізнаються про збори. В опитуванні Rakuten Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

Його результати показали, що 63% українців регулярно донатять на ЗСУ. З них 44% роблять це з кожної зарплатні, а 14% українців сказали, що донатять це нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюють свою злість на донати. Ще 5% зазначили, що донатять потроху щодня. Водночас кожен четвертий респондент (27%) допомагає інакше. Безпосередньо в ЗСУ служать 4% респондентів. Лише 6% опитаних не бачать сенсу в донатах.

Viber також запитав українців, звідки вони дізнаються про збори. Більш ніж половина опитаних (53%) підтримують збори донатів, які проводять друзі та знайомі, тож про збори вони дізнаються від них. Ще 13% українців про збори дізнаються з новин. Від блогерів і впливових осіб, за якими стежать, дізнаються 11%; Ще 5% стежать за великими фондами, які займаються зборами.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування понад 30 000 користувачів. Ключова вікова група — 34-45 років.

Rakuten Viber — один з найнадійніших і найпопулярніших застосунків у світі. В Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів.

Нагадаємо, за даними соціологічного опитування групи «Рейтинг» спільно з Gallup International, яке було оприлюднено учора, 30 грудня, сподівання на краще у 2025 році висловили лише 45% українців, що на 6% менше ніж рік тому. Проте, українці все одно залишаються найбільшими оптимістами у Східній Європі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Соцпортал
Теги: вайбер опитування донати допомога ЗСУ допомога військовим допомога армії
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