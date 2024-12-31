Оптимізму поменшало: опитування Gallup показало, чого українці очікують від 2025 року

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Сподівання на краще у 2025 році висловили лише 45% українців, що менше ніж рік тому. Проте, українці все одно залишаються найбільшими оптимістами у Східній Європі

Сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024-й, мають 45% українців, що на 6% менше за показник минулого року. Такими є дані соціологічного опитування групи «Рейтинг» спільно з Gallup International, оприлюднені у понеділок, 30 грудня.

Погіршення ситуації у 2025 році очікують 27% українців, 20% вважають, що наступний рік буде таким самим, а 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо наступного року. Рік тому 51% українців мали позитивні очікування на 2024 рік, і лише 17% — негативні.

На глобальному рівні Україна займає 15-те місце серед країн з найбільш позитивними очікуваннями від 2025 року. У трійці лідерів — Саудівська Аравія, Китай та Косово. Втім, попри війну, у порівнянні з іншими країнами Східної Європи українці залишаються оптимістами, адже Україна займає перше місце в рейтингу за індексом на рівні +17%, тоді як інші країни регіону мають негативні значення цього індексу: у Польщі -14%, у Болгарії -15%, у Сербії -21%, у Боснії та Герцеговині -38%.

Найбільш оптимістично на наступний рік налаштовані українці віком понад 65 років: серед них 54% опитаних висловилися позитивно. А молодь віком від 18 до 24 років у більшості не очікує на позитивні зміни, а третина опитаних вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік, що минає.

Переважна більшість опитаних (63%) очікують у новому році економічних труднощів. На економічне процвітання сподіваються лише 13%, а 20% вважають, що економічна ситуація не зазнає суттєвих змін. Порівняно з минулим роком очікування щодо економічного становища в країні також дещо погіршилися: минулого року 17% українців сподівалися на економічне процвітання, 52% очікували на труднощі, а 29% не очікували жодних змін. Україна займає 32 сходинку за Індексом очікувань економічного процвітання, входячи до трійки країн з найменшими показниками.

Як вказали соціологи, очікування українців щодо економічного становища на наступний рік є в цілому гіршими, ніж в інших державах Східної Європи. У цьому регіоні економічних труднощів очікують лише близько третини респондентів.

Під час проведення соціологічного дослідження у 2024 році Gallup International було опитано 35 882 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2024 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 респондентів. В Україні опитування проводила Група «Рейтинг» 2-5 грудня 2024 року.

Вступ до НАТО та відновлення ядерного статусу — головні гарантії безпеки України: соцопитування

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного з 29 листопада по 14 грудня 2024 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, майже половина українців (47%) погодяться на вступ до НАТО, навіть якщо частина територій залишиться окупованими РФ.

У листопаді були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

За результатами опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року абсолютна більшість громадян України проголосували б за вступ України до ЄС та НАТО. У разі проведення референдуму про вступ до НАТО найближчим часом, участь у ньому взяли б 82% опитаних і за вступ до НАТО проголосували б 86% українців.