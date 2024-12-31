Оскарження рішень по інвалідності: куди звертатися з нового року

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Із 1 січня 2025 року встановлювати статус інвалідності будуть експертні комісії при лікарнях. Про те, як рішення комісії можна оскаржити, розповів під час брифінгу 30 грудня керівник Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак, пише видання «Зміст».

Якщо пацієнт не згоден з рішенням комісії, йому потрібно звернутися до того лікаря, який його на комісію направив. А вже потім лікар має подати скаргу в електронній системі або через паперове звернення.

Розглядатимуть оскарження та перевірятимуть рішення експертних комісій будуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи. Туди входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни.

Нагадаємо, із нового року в Україні почнуть роботу 1348 експертних команд, які працюватимуть при 286 медзакладах.

На Полтавщині таких різнопрофільних експертних команд працюватиме 60. Зокрема:

загальнохірургічний — 14;

хірургічний — 7;

загальний — 7;

травматологічний — 8;

кардіоневрологічний — 8;

офтальмологічний — 6;

онкологічний — 2;

фтизіатричний — 2;

гематологічний — 2;

психіатричний — 4.

Є також перелік лікарень, в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

До обов'язків лікарів експертних команд будуть входити:

встановлення групи інвалідності;

направлення на додаткові обстеження;

планування повторних обстежень;

формування електронного висновку.

Оцінювання стану здоров’я зможуть проводити очно, дистанційно, на виїзді або заочно, переглянувши документи. Колишніх працівників МСЕК до огляду пацієнтів не залучатимуть.

Зазначимо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.