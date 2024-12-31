Полтавський боксер Олександр Хижняк уже готується до Олімпіади-2028

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 51

Після перемоги цьогоріч на Олімпіаді в Парижі боксер ще не провів жодного бою, проте повернувся до тренувань

Полтавський боксер і олімпійський чемпіон Олександр Хижняк планує брати участь в Олімпійських іграх і у 2028 році. Планами на майбутнє спортсмен днями поділився в ефірі Єдиного телемарафону.

За словами боксера, перемога на Олімпіаді відкрила перед ним безліч нових можливостей. Проте із майбутньою кар'єрою він усе ще не визначився.

Після Олімпійських ігор Олександр ще не провів жодного бою і офіційно поки не перейшов у професійний бокс, проте тренування відновив.

Також чемпіон розповів, що уже починає готуватися до наступної Олімпіади, яка відбудеться у 2028 році у Лос-Анжелесі.

Зараз ми зосередились на підготовці до наступних Олімпійських ігор. Працюємо планово, але я впевнений, що всі перемоги на будь-якому ринзі на будь-якому напрямку надзвичайно важливі зараз для нашої країни, для наших військових та всіх нас, — сказав Олександр.

Нагадаємо, цьогоріч Олександр Хижняк виборов золото на Олімпійських іграх. Для нього це перша перемога на Олімпіаді. У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2. У фіналі Хижняк здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.

Також Олександра Хижняка цьогоріч визнали кращим спортсменом 2024 року.