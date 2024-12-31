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У переддень Нового року землю «накрила» магнітна буря: як вберегтися

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 129

 

1 січня теж спостерігатиметься висока сонячна активність

У переддень Нового року Україну «накрила» потужна магнітна буря. Такі дані наводить портал Meteoagent.

Підвищена сонячна активність спостерігатиметься і завтра, 1 січня.

 

31 грудня К-індекс триматиметься на позначці 7 балів, а завтра знизиться до 5.

К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

У дні потужних магнітних бур метеочутливі люди можуть спостерігати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. 

Щоб уберегтися від негативного впливу на здоров'я, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: nashreporter.com
Теги: магнітні бурі здоров'я
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