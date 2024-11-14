Приміщення колишньої комунальної аптеки продали «за копійки»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 889 Коментарів: 1

Влада віддала її менш ніж за $15 тис. Інші об'єкти також продані за цінами, яких зараз немає в місті. І всі так чи інакше пов'язані з одним відомим підприємцем...

У Кременчуці триває приватизація комунального майна: колишні комунальні аптеки, бібліотеки, реорганізовані поліклініки та управління йдуть на продаж. Багато з них — приміщення з «козирним» розташуванням на центральних вулицях міста. Частина з них вже продана. Хто і за якою ціною купує це майно? Ми продовжуємо «розгрібати» приватизацію комунального майна у Кременчуці.

KOFAN #apteka_92

Проспект Свободи, 94/28

Площа (кв.м): 94,3

Продано за $14,5 тис., вартість кв. м. — $153

Вкладено в ремонт (невід'ємні поліпшення) — $3,6 тис.

Покупець: Крембуд-К

Зупинку «Вадима Бойка» й досі за старою пам’яттю часто називають «Аптекою». Адже там розташовувалась комунальна аптека № 92, що припинила існування після ліквідації аптечної мережі. Зараз це відома локація для поціновувачів кави. Аптечка тематика обіграна у назві, інтер'єрі та навіть меню кав’ярні.

Як аптека стала «аптечною» кав’ярнею?

Ще у 2019 році приміщення орендувало приватне підприємство «Крембуд-К»: спочатку під аптеку, потім під магазин.

Дані договорів оренди

Далі все стандартно: орендарю (за даними Youcontrol, статутний капітал компанії ПП «Крембуд-К» — 1 тис. грн) надають право зробити невід'ємні поліпшення. Орендар вкладає приблизно $3,6 тис. у ремонт. У розпал «ковіду» мерія дає «добро» на приватизацію, підписується договір купівлі-продажу. Приміщення розміром у дві трикімнатні «хрущовки», на першому поверсі, з виходом прямо на зупинку, продають за 400 тис. грн: менш ніж $15 тис. (за тодішнім курсом, зараз це менше ніж $10 тис.). Тобто, за ціною $153 за кв. м. Це приміщення — рекордсмен з найнижчою вартістю приватизації: менше ми ще не бачили.

Ось, яку комерційну нерухомість можна придбати за схожою ціною зараз:

Наразі ми не знайшли у витягу з реєстру нерухомого майна за цією адресою ПП «Крембуд-К»: можемо припустити що приміщення було перепродане.

Профіль компанії «Крембуд-К» — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У системах відкритих даних Youcontrol та Clarity Project ми знайшли згадку про історичний зв’язок між ПП «Крембуд-К» та успішним бізнесменом, ФОП Радіонов Кирило Сергійович. Пан Радіонов згадується як один із засновників компанії. Цей підприємець пов’язаний із приватизацією ряду комунальних приміщень у «козирних» місцях. Варто зазначити, що пан Радіонов «увійшов» до цієї компанії вже після приватизації експриміщення комунальної аптеки. В документації на Prozorro за 2023 рік ми знайшли документ, у якому зазначено, що він є одним з бенефіціарів «Крембуд-К». Наразі підприємець вийшов зі складу бенефіціарів.

Мобільний телефон, зазначений у реєстраційних даних компанії до жовтня 2024 року, привів нас до прізвища Інга Геннадіївна Капралова.

Пані Капралова під час мерства Глухова очолювала юридичний відділ міськвиконкому, нині адвокатка. Ми вже писали про групу компаній, пов’язаних з пані Капраловою, яким вдалось приватизувати два приміщення в центрі за копійки. За дивним збігом, адреса «Крембуд-К» з 2021 року по жовтень 2024-го — вулиця Троїцька, 61/52. Саме за цією адресою зареєстровані компанії, пов’язані з колишньою посадовицею. А також саме у цьому будинку ці компанії приватизували приміщення за фантастичною ціною. Одна з компаній групи мала у бізнес-партнерах сина секретаря міської ради Андрія Гриценка.

Зв’язок між компаніями за даними Youcontrol.

Проспект Свободи, 15

Площа: 182,2 кв.м

Продано за $29,5 тис., вартість кв. м. — $160

Вкладено в ремонт (невід'ємні поліпшення) — $5,5 тис.

Покупець: «Крембуд-К»

Приміщення на головній магістралі міста, в районі зупинки «Міськводоканал». У 2019 році влада віддала його в оренду вже відомому нам підприємству «Крембуд-К», під магазин. Компанії надали дозвіл на невід'ємні поліпшення, у липні 2020 року затвердили умови продажу.





Приміщення продали за $30 тис., а це $160 за кв. м.

Нагадаємо, що станом на 2023 року, одним з її бенефіціарів компанії «Крембуд-К» був підприємець Кирило Радіонов. А також компанія ще місяць тому була пов’язана з колишньою очільницею юрвідділу міськвиконкому пані Капраловою.

Додамо, що за адресою вул. Свободи 15 компанія «Крембуд-К», яка успішно викупала комунальне майно, фігурує в судових справах щодо боргів перед «Житлорембудсервісом».

Проспект Свободи, 132/2

Площа (кв.м): 44,2

Продано за $8,4 тис., вартість кв. м. — $190

Вкладено в ремонт орендарем (невід'ємні поліпшення) — $2,3 тис.

Покупець: ФОП Ткаченко Тетяна Олександрівна

Приміщення на головній магістралі міста, в районі зупинки «Героїв УПА» (Гвардійська). Раніше у цьому будинку знаходилось приміщення «Ощадбанку» (міська влада надає мережі банку комунальні приміщення в оренду). Ймовірно, що саме це приміщення було приватизоване. Зараз на місці «Ощаду» бачимо магазин «Портер».

У листопаді 2019 року виконком надає право на невід'ємні поліпшення ФОП Ткаченко Тетяна Олександрівна. Підприємиця вкладає $2,3 тис. У липні 2020 затверджують умови продажу. Приміщення викупають за $8,4 тис. ($190 за кв. м).

Наразі, згідно з витягом з державного реєстру речових прав, власник цього приміщення компанія «Крем-терра», засновник компанії — Радіонов Кирило Сергійович.





Компанія «Крем-Терра» також стала власником приватизованого комунального приміщення на вул. Маслова.

Проспект Свободи, буд. 18

Площа: 40,4 кв.м

Продадуть приблизно за $15 тис., вартість кв. м. — $371

Це приміщення ще не продане, але його готують до приватизації: залишилось кілька кроків. У лютому 2022 року приміщення на аукціоні взяли в оренду за 2 тис. грн на місяць.

У жовтні 2024 році мерія надала дозвіл підприємцю зробити невід'ємні поліпшення. Наступний крок — затвердження цих «поліпшень» та викуп приміщення. Вартість продажу приміщення визначили ще навесні: приблизно $12,5 тис. Додаємо 20% ПДВ та виходимо приблизно на $15 тис.

Право викупу отримає орендар — Груба Андрій Сергійович. Це прізвище вже бачили у компанії «Крембуд-К», що вже причасна до приватизації приміщення колишньої комунальної аптеки та приміщення по проспекту Свободи, 15.

Ми зустріли декларацію Андрія Сергійовича Груби за 2019 рік, що обіймав на той час посаду старшого слідчого Кременчуцький ВП Головного управління нацполіції в Полтавській області.

А також зустріли на просторах інтернету адвоката з ідентичними ініціалами. А в системі закупівель — успішного підприємця, що надає юридичні послуги. Виграв 188 тендерів зі 188. Зокрема, за надання безоплатної вторинної допомоги у Полтавській області отримав з бюджету майже 400 тис. грн (2022-2024 роки).





Нагадаємо, нещодавно ми публікували про те, як приміщення «Евріки» віддали в оренду за 2 тис. грн, а далі дали добро на продаж. А також писали про те, якому бізнесу вдається викупати комунальне майно за ціною малосімейок.

Отже, ми маємо цілу імперію, побудовану на приміщеннях колишніх комунальних аптек та відомств. І будують її підприємці, наближені до міської влади, вже кілька років скуповуючи комунальне майно за цінами значно нижчими ринкових.