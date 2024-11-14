Полтавський ОТЦК: мобілізація та призов на військову службу під час мобілізації — це не одне й теж

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 330

Головною відмінністю рекрутингу від мобілізації є те, що перший вид долучення до військової служби є повністю добровільною формою, а друга — обов’язковою

На брифінгу в медіацентрі Полтавщини, який пройшов 13 листопада, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пояснюючи головну відмінність рекрутингу від мобілізації, наголосив, що сам термін «мобілізація» не завжди правильно розуміється та використовується у суспільстві.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

Він зачитав його визначення із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

— Мобілізація — це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано, — йдеться у законі.

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Роман Істомін зауважив, що термін «мобілізація» має дещо інше значення від того, як його зазвичай сприймають, та значно ширший.

— А головною відмінністю є те, що рекрутинг, або військовий служба за контрактом, є повністю добровільною формою залучення до Сил оборони. Тобто, людину запрошують стати на захист Батьківщини. А мобілізація є обов’язковою. Ми, ТЦК та СП, є тією ланкою, яка каже громадянину чоловіку: «Настав твій час. Ми розуміємо, що тобі страшно, що тобі не хочеться, що важко, незручно чи некомфортно… Але тебе 2,5 роки захищали інші й пора їх замінити», — наголосив речник Полтавського ОТЦК.

Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки

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