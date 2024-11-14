Полтавський ОТЦК: мобілізація та призов на військову службу під час мобілізації — це не одне й теж

Головною відмінністю рекрутингу від мобілізації є те, що перший вид долучення до військової служби є повністю добровільною формою, а друга — обов’язковою
На брифінгу в медіацентрі Полтавщини, який пройшов 13 листопада, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пояснюючи головну відмінність рекрутингу від мобілізації, наголосив, що сам термін «мобілізація» не завжди правильно розуміється та використовується у суспільстві.
У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову
Він зачитав його визначення із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади
Роман Істомін зауважив, що термін «мобілізація» має дещо інше значення від того, як його зазвичай сприймають, та значно ширший.
Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки
Роман Істомін пояснив, що правильніше говорити про призов на військову службу за мобілізацією, а не мобілізація.
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