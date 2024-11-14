Європейці витрачають на комунальні послуги значно більше, ніж українці — приклади з країн ЄС

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 315

Загальна вартість комунальних послуг в Європі суттєво вища, ніж в Україні. На комунальні послуги щомісяця українські сім’ї витрачають близько 3 358 грн (75 євро) на місяць — це якщо жити в трикімнатній квартирі. Цю тему досліджувало Finance.ua.

Для порівняння середніх цін видання взяло такі категорії комунальних послуг, як електроенергія, опалення, охолодження, вода та сміття для квартири, площею 85 квадратних метрів. Загальну середню вартість на послуги взяли з сайту Numbeo. Це одна з найповніших онлайн-баз даних про споживчі ціни в різних куточках світу, яка спирається на коментарі місцевого населення.

Німеччина

У Німеччині комунальні послуги коштують в середньому 300 євро (~13 080 грн) на місяць. Водночас середня місячна «чиста» зарплата після сплати податків, як передає de. statista, становить близько 2 400 євро (~105 720 грн).

Ціни та норми споживання у різних містах різні. Щобільше, в одному населеному пункті різні постачальники послуг можуть мати різні тарифи.

Наприклад, у Гамбурзі електрика коштує 0,31-0,33 євро за кіловат (15 грн). Тариф на газ — 0,07-0,09 євро за кубометр. Вода — 2,6-3,1 євро за один куб. Опалення — 0,08 - 0,10 євро за один квадратний метр загальної площі квартири.

В середньому сім’я сплачує 80-100 євро за електроенергію, 80-120 євро — за опалення та гарячу воду, 35-55 євро — водопостачання та каналізація та ще 18-28 євро — за вивіз сміття. Загальна вартість комуналки у Гамбурзі виходить 213-303 євро або 9500-13400 грн.

Польща

Комуналка у Польщі для трикімнатної квартири коштує в середньому 240,2 євро (~10 472 грн) на місяць. А середня місячна «чиста» зарплата становить близько 1 356 євро (~60 287 грн).

Вартість послуг різниться у великих містах і маленьких населених пунктах. Електрика в середньому по країні коштує 0,16 євро за кВт (7,5 грн). Вивіз сміття в багатоквартирних будинках — 19,57 євро на домогосподарство. Опалення — близько 0,46 євро за один квадратний метр загальної площі квартири. Водопостачання та водовідведення — 2,53 євро за один кубометр. За газ в Польщі сплачують 0,35 євро за один кубометр, а також щомісячну плату у розмірі 2,07 євро.

Чехія

Комунальні послуги в Чехії коштують близько 270,7 євро (~11 802 грн) на місяць. Водночас середня місячна зарплата становить близько 1 455 євро (~64 688 грн).

Ціни на комуналку залежать від регіону та компанії-постачальника. В середньому по країні газ коштує 0,46 євро за кубометр. Інші тарифи на комуналку такі: електрика — 0,13 євро (7 грн) за кВт, вода і стоки — 3,46 євро за куб.

У панельному будинку комуналка обійдеться в близько 198 євро на місяць. Платежі у великій квартирі можуть сягати 317 євро.

Франція

У Франції комуналка для трикімнатної квартири коштує близько 181,4 євро (~7 909 грн) на місяць. А середня місячна зарплата становить близько 2 327 євро (~103 457 грн).

Електроенергія в країні коштує 0,26 євро за кіловат. Середня вартість за кубометр води — 3,83 євро. Централізованого опалення у Франції немає, житло можна обігріти за допомогою електрики або газу. Кубометр газу коштує 0,128 євро.

Іспанія

На комуналку в Іспанії витрачають близько 132,7 євро (~5 785 грн) на місяць. Водночас середня місячна зарплата становить близько 1 740 євро (~77 359 грн).

Комунальні платежі залежать від регіону. Ціни також різняться залежно від обсягу споживання. За електрику в країні сплачують близько 0,24 євро за кіловат. Водопостачання коштує 0,44−1,78 євро за кубометр. Середня ціна газу — 0,09 євро за куб. На опалення трикімнатної квартири йде близько 200 євро на місяць.

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Отже, загальна вартість комунальних послуг в Європі значно вища, ніж в Україні. Водночас українська середня заробітна плата набагато менша, ніж в європейських країнах — 20 964 гривень станом на кінець 2024 року. Враховуючи це, варто звертати увагу, скільки відсотків від доходу тягне комуналка в українських та європейських сімей.

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