Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: троє експрацівниць садочка постануть перед судом

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 3 175 Коментарів: 1

У Кременчуці перед судом постануть троє експрацівниць дитячого садка, яких обвинувачують у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до смерті дитини. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у жовтні 2021 року під час гри на майданчику садка на дітей впала частина стовбура дерева. В результаті цього 4-річна дівчинка загинула, ще один хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості.

За даними Полтавського обласного гідрометцентру того дня погодні умови характеризувалися як небезпечне метеорологічне явище — штормовий вітер з поривами понад 15 м/с. Судові експерти оглянули також і дерево — за їх словами, воно мало 80% біологічних ушкоджень.

Також у матеріалах справи є висновок комісійної судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності. Там зазначено, що причиною травмування дітей була наявність на території дитячого закладу фаутного дерева (пошкоджене хворобами та шкідниками), яке створювало небезпеку для дітей.

Відповідно до цього колишнім працівницям дитсадка інкримінують неналежне виконання службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило смерть неповнолітнього та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України).

За даними прокуратури, одну з обвинувачених оголосили у розшук.

Можемо припустити, що мова йде про подію, яка трапилася у жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку № 19. Тоді від отриманих травм у лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина та постраждав 5-річний хлопчик.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити.

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки.

Також Світлана Німчина хоче стягнути з міської ради, виконавчого комітету і садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень.

Минулого місяця колишнім працівницям дитячого садка повідомили про підозру.