Кременчужан закликають стати до лав ЗСУ — приєднатися до військової служби за контрактом

Кременчужанам пропонують зробити свій вклад у перемогу — стати до лав Збройних сил України.
У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пропонують усім охочим розпочати військову службу за контрактом у рамках рекрутингового проєкту Drone-Force.
Крім того, у Кременчуцькому РТЦК зазначають, що приєднатися до військової спільноти можна і шляхом вступу до вищих військових навчальних закладів. Навчання у військових закладах освіти — це можливість отримати звання офіцера та працювати безпосередньо на Перемогу в лавах Збройних Сил України.
Навчання у ВВНЗ для курсантів це:
Для отримання детальної інформації щодо служби за контрактом або навчання у військових закладах освіти можна у Кременчуцькому районному ТЦК та СП, фахівці якого допоможуть з оформленням документів та розкажуть про подальші кроки.
Нагадаємо, з вересня в університетах ввели обов'язкову військову підготовку.
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