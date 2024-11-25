Кременчужан закликають стати до лав ЗСУ — приєднатися до військової служби за контрактом

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 309 Коментарів: 1

За детальною інформацією необхідно звернутися у Кременчуцький РТЦК та СП

Кременчужанам пропонують зробити свій вклад у перемогу — стати до лав Збройних сил України.

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пропонують усім охочим розпочати військову службу за контрактом у рамках рекрутингового проєкту Drone-Force.

Крім того, у Кременчуцькому РТЦК зазначають, що приєднатися до військової спільноти можна і шляхом вступу до вищих військових навчальних закладів. Навчання у військових закладах освіти — це можливість отримати звання офіцера та працювати безпосередньо на Перемогу в лавах Збройних Сил України.

Навчання у ВВНЗ для курсантів це:

безкоштовна освіта;

повне забезпечення (обмундирування, проживання, харчування);

щомісячне грошове забезпечення.

Для отримання детальної інформації щодо служби за контрактом або навчання у військових закладах освіти можна у Кременчуцькому районному ТЦК та СП, фахівці якого допоможуть з оформленням документів та розкажуть про подальші кроки.

Нагадаємо, з вересня в університетах ввели обов'язкову військову підготовку.