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Кременчужан закликають стати до лав ЗСУ — приєднатися до військової служби за контрактом

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 309 Коментарів: 1

 

За детальною інформацією необхідно звернутися у Кременчуцький РТЦК та СП  

Кременчужанам пропонують зробити свій вклад у перемогу — стати до лав Збройних сил України.

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пропонують усім охочим розпочати військову службу за контрактом у рамках рекрутингового проєкту Drone-Force.

 

Крім того, у Кременчуцькому РТЦК зазначають, що приєднатися до військової спільноти можна і шляхом вступу до вищих військових навчальних закладів. Навчання у військових закладах освіти — це можливість отримати звання офіцера та працювати безпосередньо на Перемогу в лавах Збройних Сил України.

 

Навчання у ВВНЗ для курсантів це:

  • безкоштовна освіта;
  • повне забезпечення (обмундирування, проживання, харчування);
  • щомісячне грошове забезпечення.

 

Для отримання детальної інформації щодо служби за контрактом або навчання у військових закладах освіти можна у Кременчуцькому районному ТЦК та СП, фахівці якого допоможуть з оформленням документів та розкажуть про подальші кроки.

Нагадаємо, з вересня в університетах ввели обов'язкову військову підготовку.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: контракт військова служба Кременчуцький РТЦК та СП
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Коментарі: 1

4 783
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:54

Детальну інформацію нададуть на вулиці🤪, або в бусику



Цікаво а є інформація про міни до мінометів, шо не працюють? Хто винен і покараний?


4 0

Інформація

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