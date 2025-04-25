Було боляче і не міг ходити: суд у справі загиблої внаслідок падіння дерева дитини допитав потерпілого хлопчика

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Сьогодні, 25 квітня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове слухання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Як і планувалося, на засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також травмувався від падіння дерева. Допит відбувся у присутності психолога із міждисциплінарного центру підтримки дітей «Барнахус» у Полтаві. Разом із дитиною до Полтави поїхали законний представник потерпілої дитини, його бабуся, та адвокатка потерпілих Ольга Маслова.

Питання дитині ставила адвокатка Маслова, оскільки саме вона клопотала про допит хлопчика. Психолог перефразовувала питання, аби Марку було зрозуміліше та простіше на них відповідати.

Так у дружній бесіді хлопчик пригадав про події того дня: розповів, що того дня вони гуляли на подвір'ї з однією вихователькою. Потім із дерева почали падати каштани, Марк хотів підняти із землі совочок, але тут на нього впало дерево. Потім він пригадує, що був спочатку у медпункті садочка, а потім його відвезли до лікарні.

Розповів Марк і про перебіг лікування: спочатку йому зробили операцію, аби поставити якийсь апарат. Із цим апаратом йому було дуже незручно, він не міг рухатися. Потім згодом зробили ще одну операцію, аби апарат зняти. Хлопчик також розповів і про поїздку до Німеччини — там йому теж робили дві операції.

Розпитали у дитини і про його психоемоційний стан у цей час. Марк каже, що йому було прикро, оскільки він не міг гратися в улюблені ігри та гуляти з друзями, але йому дуже цього хотілося. Каже, що без апарата з дітками в садочку було значно краще.

На цьому допит хлопчика завершився, оскільки ні в кого із учасників судового процесу не було питань до дитини.

На наступному засіданні, яке відбудеться 19 травня о 10.00, суд планує перейти до дослідження письмових доказів, представлених прокурором.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.