Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Було боляче і не міг ходити: суд у справі загиблої внаслідок падіння дерева дитини допитав потерпілого хлопчика

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 855

 

Допитували дитину у присутності психолога із міждисциплінарного центру підтримки дітей «Барнахус» у Полтаві

Сьогодні, 25 квітня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове слухання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Як і планувалося, на засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також травмувався від падіння дерева. Допит відбувся у присутності психолога із міждисциплінарного центру підтримки дітей «Барнахус» у Полтаві. Разом із дитиною до Полтави поїхали законний представник потерпілої дитини, його бабуся, та адвокатка потерпілих Ольга Маслова.

 

Питання дитині ставила адвокатка Маслова, оскільки саме вона клопотала про допит хлопчика. Психолог перефразовувала питання, аби Марку було зрозуміліше та простіше на них відповідати.

Так у дружній бесіді хлопчик пригадав про події того дня: розповів, що того дня вони гуляли на подвір'ї з однією вихователькою. Потім із дерева почали падати каштани, Марк хотів підняти із землі совочок, але тут на нього впало дерево. Потім він пригадує, що був спочатку у медпункті садочка, а потім його відвезли до лікарні.

Розповів Марк і про перебіг лікування: спочатку йому зробили операцію, аби поставити якийсь апарат. Із цим апаратом йому було дуже незручно, він не міг рухатися. Потім згодом зробили ще одну операцію, аби апарат зняти. Хлопчик також розповів і про поїздку до Німеччини — там йому теж робили дві операції.

Розпитали у дитини і про його психоемоційний стан у цей час. Марк каже, що йому було прикро, оскільки він не міг гратися в улюблені ігри та гуляти з друзями, але йому дуже цього хотілося. Каже, що без апарата з дітками в садочку було значно краще.

На цьому допит хлопчика завершився, оскільки ні в кого із учасників судового процесу не було питань до дитини.

На наступному засіданні, яке відбудеться 19 травня о 10.00, суд планує перейти до дослідження письмових доказів, представлених прокурором.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

ПО ТЕМІ:

У дитсадку № 19 у Кременчуці на дітей впало дерево — дівчинка померла у лікарні

Смерть дитини у дитсадку: прокуратура підозрює трьох колишніх працівників садочка

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: троє експрацівниць садочка постануть перед судом

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: мати вбачає порушення закону та скаржиться до райвійськадміністрації

Неможливо розглянути справу до вирішення іншої: суд призупинив цивільне провадження до рішення у провадженні кримінальному

«Вважаю працівників дитсадка винними у смерті дитини»: суд допитав матір загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа допит кримінальне провадження падіння дерев дитячий садок смерть дитини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх