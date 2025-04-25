Керівника «Християнської Місіонерської Церкви» відзначили Подякою міського голови

25 квітня під час сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Подяку міського голови керівнику релігійної організації «Християнська Місіонерська Церква» Володимиру Авілову. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Мер подякував пастору за невтомну допомогу військовим і цивільним, за те, що вселяє у людей віру в майбутнє.
Нагадаємо, також мер нагородив настоятеля Свято-Миколаївського собору протоієрея Володимира Макогона.
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