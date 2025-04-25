У Кременчуці створять простір, дружній до дитини — завдяки підтримці ЮНІСЕФ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 162

Подібні центри з’являться також у Миргороді та Лубнах

Кременчук став однією з трьох пілотних громад Полтавщини, де з’являться багатофункціональні простори, дружні до дитини. Подібні центри з’являться також у Миргороді та Лубнах. Їх створять у межах програми «Кращий догляд для кожної дитини», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та міжнародних партнерів.

Відповідну угоду підписали в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут та голова Представництва Дитячого фонду ООН в Україні Мунір Мамедзаде.

— У планах – поточний ремонт приміщень, їх оснащення меблями та обладнанням. Центри працюватимуть з родинами, які виховують дітей, а також із майбутніми батьками, потенційними усиновителями, патронатними вихователями чи опікунами, — зазначив Володимир Когут.

За його словами, такі простори сприятимуть формуванню безпечного, інклюзивного та підтримуючого середовища для дітей і сімей.