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Директорку Першої міської лікарні Бородянець підозрюють у зловживанні владою — джерела

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 1 439 Коментарів: 1

За даними джерел, директорка медзакладу «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень»

Правоохоронці оголосили очільниці Кременчуцької Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського Галині Бородянець про підозру за ч.1 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах 25 квітня. 

За даними джерел, директорка медзакладу «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень»

У разі доведення вини підозрюваній загрожує штраф від  однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Доповнено

Нині, за словами джерел, є відповідні висновки аудиторів та експертиз.

Нагадаємо, у Кременчуці слідчі розслідують можливе зловживання впливом лікаря-хірурга Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського, члена військово-лікарської комісії (ВЛК). Посадовець за хабарі пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації, оформлюючи їм фіктивні групи інвалідності. 


0
Автор: Телеграф
Теги: зловживання Перша міська лікарня
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Коментарі: 1

5 062
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:01

Дешева рибка, х...ва юшка.


0 2

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