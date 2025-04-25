Диригентку ансамблю «Скрипки Кременчука» відзначили Подякою міського голови

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25 квітня під час сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Подяку міського голови Вікторії Білецькій — диригентці ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука». Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Ансамбль працює на базі комунального закладу культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич».

Відзнаку присудили за високу професійну майстерність, багаторічну творчу діяльність, особистий внесок у розвиток і популяризацію класичної та народної музики, а також за виховання любові до української культури.

Нагороду приурочили до ювілею мисткині.

Нагадаємо, що сьогодні мер нагородив також настоятеля Свято-Миколаївського собору протоієрея Володимира Макогона та керівника «Християнської Місіонерської Церкви» Володимира Авілова.