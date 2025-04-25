За добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів
Сьогодні, 13:31
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Постраждали техніка й майно
Протягом доби 24 квітня рятувальники ліквідували кілька пожеж у гаражах та автівках у різних районах Полтавщини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
- с. Лазірки, Лубенський район (13.10)
Займання гаража на вулиці Медовій. Знищена покрівля на площі 15 кв. м. Приміщення вдалося врятувати. На гасіння виїжджав підрозділ 21 ДПРЧ.
- смт Машівка, Полтавський район (13.19)
Пожежа в гаражі знищила легковий автомобіль. Пошкоджено облицювання стін на 70 кв. м, згоріло домашнє майно. Гараж вдалося врятувати. На місці працювали рятувальники 5 ДПРП.
- м. Кобеляки, Полтавський район (16.30)
На вулиці Бузковій горів гараж. Вогонь знищив 20 шин і автодеталі. Приміщення гаража вдалось врятувати. Залучалась техніка 7 ДПРЧ.
- с. Розсошенці, Полтавський район (17.04)
Зайнявся легковий автомобіль на вулиці Шевченка. Згорів акумулятор, електропроводка, частина оздоблення та передня панель. Автівку вдалося врятувати частково. Працювали рятувальники 4 ДПРЧ.
Причини пожеж наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що вночі у Вереміївці Кременчуцького району згорів ВАЗ. А 22 квітня у Недогарках — «Славута».
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: Поліція Полтавщини/ілюстративне
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