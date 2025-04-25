За добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів

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Постраждали техніка й майно

Протягом доби 24 квітня рятувальники ліквідували кілька пожеж у гаражах та автівках у різних районах Полтавщини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. с. Лазірки, Лубенський район (13.10)

Займання гаража на вулиці Медовій. Знищена покрівля на площі 15 кв. м. Приміщення вдалося врятувати. На гасіння виїжджав підрозділ 21 ДПРЧ.

Займання гаража на вулиці Медовій. Знищена покрівля на площі 15 кв. м. Приміщення вдалося врятувати. На гасіння виїжджав підрозділ 21 ДПРЧ. смт Машівка, Полтавський район (13.19)

Пожежа в гаражі знищила легковий автомобіль. Пошкоджено облицювання стін на 70 кв. м, згоріло домашнє майно. Гараж вдалося врятувати. На місці працювали рятувальники 5 ДПРП.

Пожежа в гаражі знищила легковий автомобіль. Пошкоджено облицювання стін на 70 кв. м, згоріло домашнє майно. Гараж вдалося врятувати. На місці працювали рятувальники 5 ДПРП. м. Кобеляки, Полтавський район (16.30)

На вулиці Бузковій горів гараж. Вогонь знищив 20 шин і автодеталі. Приміщення гаража вдалось врятувати. Залучалась техніка 7 ДПРЧ.

На вулиці Бузковій горів гараж. Вогонь знищив 20 шин і автодеталі. Приміщення гаража вдалось врятувати. Залучалась техніка 7 ДПРЧ. с. Розсошенці, Полтавський район (17.04)

Зайнявся легковий автомобіль на вулиці Шевченка. Згорів акумулятор, електропроводка, частина оздоблення та передня панель. Автівку вдалося врятувати частково. Працювали рятувальники 4 ДПРЧ. Причини пожеж наразі встановлюють фахівці. Нагадаємо, що вночі у Вереміївці Кременчуцького району згорів ВАЗ. А 22 квітня у Недогарках — «Славута».

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