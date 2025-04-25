У Вереміївці вночі згорів ВАЗ — обійшлося без постраждалих

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25 квітня о 2.07 ночі надійшло повідомлення про пожежу в селі Вереміївка Кременчуцького району — на вулиці Полтавській загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місце події виїхали рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони виявили, що автомобіль ВАЗ 2103 був повністю охоплений вогнем.

— Внаслідок пожежі легковик згорів повністю. Люди не постраждали, — зазначили рятувальники.

Наразі причина займання з’ясовується.

Нагадаємо, що 22 квітня у Недогарках згоріла «Славута».