У Вереміївці вночі згорів ВАЗ — обійшлося без постраждалих

25 квітня о 2.07 ночі надійшло повідомлення про пожежу в селі Вереміївка Кременчуцького району — на вулиці Полтавській загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На місце події виїхали рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони виявили, що автомобіль ВАЗ 2103 був повністю охоплений вогнем.
Наразі причина займання з’ясовується.
Нагадаємо, що 22 квітня у Недогарках згоріла «Славута».
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