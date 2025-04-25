«Я живий — і цього достатньо. Без ніг можна жити», — ветеран війни з Кобеляк Олександр Ботюк про життя після війни

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 208

Вперше про важкопораненого ветерана війни з Кобеляк Олександра Ботюка я почула два роки тому, коли побачила репортаж з полтавського реабілітаційного центру, де чоловік проходив першу реабілітацію після поранення.

Тоді він ще мав надію на протезування. Тепер Олександр відмовився від цієї ідеї й обрав для себе пересування на кріслі колісному.

«Кременчуцький Телеграф» побував у гостях у чоловіка та розпитав про причини такого рішення.

«По паперах на ЛБЗ я знаходився пів року, за відчуттями — пів життя»

Олександру 34 роки. Він родом із Кобеляк. Тут народився, виріс, закінчив школу № 2, здобув професію тракториста-слюсаря сільськогосподарських машин в ПТУ № 43.

Кілька років працював у Польщі в столярній майстерні. Напередодні повномасштабного вторгнення теж планував виїздити на роботу за кордон, але пішов у військкомат.

— З початку війни я намагався потрапити хоч до якогось роду військ. У перший день разом із друзями пішов у військкомат, але тоді наскільки було багатство добровольців, що мені відмовили через те, що я не проходив строкову службу. Просто сидіти й чекати, не було сил, і я майже щотижня ходив у військкомат із проханням повідомити мені, коли буде набір у будь-які війська.

У жовтні дочекався — запропонували поїхати на військове навчання. Погодився й потрапив у навчальний центр десантно-штурмових військ. Пройшов відбір, 35-денне навчання в Естонії у досвідчених інструкторів, по закінченню якого отримав сертифікат рейнджера про базовий військовий вишкіл.

А далі Олександр Ботюк потрапив на службу — це був період перед кампанією на харківському напрямку, було потрібно підсилення штурмових військ. Так його взяли на службу у 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

Протягом пів року чоловік виконував бойові завдання на лінії бойового зіткнення на ділянці фронту «Сватове — Кремінна».

— По паперах на ЛБЗ я знаходився пів року, за відчуттями — пів життя. Спочатку воював у складі піхоти, потім пройшов навчання на оператора БПЛА й проводив розвідку та коригування артилерійських систем вогню. Був трохи далі ніж піхота, але поруч із нею.

«Евакуація відбулася швидко, але я розумів, що ноги ампутують»

Перше поранення Олександр Ботюк отримав напередодні нового 2023 року в районі Серебрянського лісу.

— Це було дрібне поранення під час штурмових дій з боку противника. Один із уламків потрапив в стегно, не зачепивши ніяких життєво важливих судин. Але був сильний набряк, нога майже не рухалася, тому й користі було небагато. Мене відправили майже на місяць у шпиталь, після чого я знову повернувся на позиції до своїх хлопців.

Друге поранення чоловік отримав 10 липня 2023 року. Він виконував бойове завдання у складі аеромобільної групи й корегував дії артилерії.

Під час штурму посадку, де знаходився чоловік, почали «накривати» реактивні системи вогню противника. Один із уламків прилетів по ногах військового: на лівій нозі — в гомілку, на правій — повністю «прошило» стопу.

— Перше, що я побачив, це велику дірку в нозі. Повідомив другого номера про поранення, він поставив турнікети. Бій продовжувався — побратим одночасно коригував вогонь й запрошував евакуацію у командування. Вона відбулася доволі швидко, але на той час я вже розумів, що ноги ампутують.

Олександра забрали з позицій за чотири години. Через те, що турнікети весь цей час не послаблювали, розвинувся посттурнікетний синдром — хвороба, яка виникає в результаті тривалого стиснення кінцівки й перекриття подачі крові в неї. За статистикою, у понад 70% випадків через турнікетний синдром відбувається ампутація.

— Я розумів, що ноги відріжуть, але тоді сподівався на протезування. Думав, зможу ходити. Зараз, дивлячись із набутого досвіду, скажу, я дуже помилявся на рахунок того, що добре, а що погано. Немає ніг, проте я живий! Ходьба дуже переоцінена людьми. Без ніг можна жити.

Головне — живий!

Через велику крововтрату, Олександр втрачав свідомість й отямився вже у Харкові у шпиталі.

— Розумів, ніг немає. Але ще й пожартував на рахунок того, чи все інше на місці.

Було кілька операцій. Йому чистили нирки, печінку. Було чотири чистки кукс, додаткова ампутація.

Професори, які супроводжували протягом всього лікування, намагалися максимально зберегти розмір кістки, щоб забезпечити остеінтеграцію — вживлення в кістку імплантату для перехідника, до якого кріпиться протез.

— Це набагато прогресивніший метод, аніж класичний, тому що ти відчуваєш кісткою свій протез. Тоді я ще сподівався, що стану «на ноги».

Увесь цей час поруч була мама, пані Людмила. Про те, що сталося, син повідомив майже одразу, як прийшов до тями.

— Розумів, що картина буде не з кращих, але треба побачити, прийняти, а тоді вже, як-то кажуть, плакати, переживати.

Пані Людмила згадує, що перед пораненням Олександр довго не виходив на зв’язок. Вона сильно переживала, й майже всі знайомі в Кобеляках підтримували її й надихали на те, що все буде добре.

— Його не було 18 днів! «Плюсиків» немає, нічого немає. Й раптом смс приходить, що він у шпиталі. Одразу закричала, що живий, в мене істерика сталася від довгої невідомості. Саша, перебуваючи у шпиталі, вже без ніг, сам організував машину, щоб я приїхала до нього. Це було 10 липня, а 16 в нього день народження. Я планувала торт спекти, а воно ось як сталося…

Пані Людмила розповідає, що тримала себе в руках, й волю емоціям дала, лише коли вийшла зі шпиталю. Потім знову опанувала себе й вже чітко планувала, як діяти далі.

«За пораненими так доглядають, як наче хочуть зробити нових людей»

Після лікування в Києві, Олександр поїхав на першу реабілітацію в Полтаву. Потім потрапив у Нідерландах у спеціальний військовий реабілітаційний шпиталь, де була можливість протезуватися.

— Там дуже великий комплекс із басейнами, кортом для тенісу, біговими доріжками. Багато фахівців за всіма напрямками. За пораненими так доглядають, наче хочуть зробити нових людей.

Все сподобалося чоловіку, але, поспілкувавшись з іншими хлопцями з високою ампутацією, подивившись на власні очі на результат, від протезування він відмовився.

— Я не бачу в ньому сенсу, тому що це тільки вертикалізація. Тобто ходити я не зможу, тільки рухатися в перевалку й то обмежену відстань. Тому я обрав крісло колісне. Інше питання, що для пересування на кріслі потрібні належні умови…

Мріє про власне житло

Зараз Олександр живе з батьками в старому будинку без ремонту, який складно переобладнати під потреби людини з важкою інвалідністю.

Умов немає. В будинку були високі пороги, які батько позрізав, щоб син мав можливість їздити на кріслі. Але це не вирішило проблем.

У будинку кімнати маленькі, незручні.

У Сашка в одній кімнаті спальня, кабінет, гардероб, спортзал, вбиральня. Тому він мріє про власне житло, яке зможе обладнати під свої потреби.

З цим питання чоловік уже звернувся до державних органів й наразі чекає відповіді. А поки користується тим, що вже для нього зробила місцева влада, а саме обладнала пандус для виїзду на вулицю.

Правда, у дворі немає рівної поверхні, щоб легко пересуватися кріслом, па й розбиті кобеляцькі дороги не дають впевненості в безпечному пересуванні.

— Перші дні, як приїхали з Нідерландів, було навіть страшно на вулицю виїжджати. Ні до лікарні не доїдеш, ні в магазин по розбитих дорогах. Стоматолога по всьому місту шукали, щоб зуби полікувати. Це теж виявилося проблемою в нашому випадку, — розповідає пані Людмила.

Й додає, що у Кобеляках у місцевій лікарні обладнали реабілітаційну кімнату. Жінка ходила подивитися її.

— Гарна кімната, там є навіть необхідне знаряддя для Саші. Лише одна проблема — кімната розташована на другому поверсі, а ліфта немає…

Тож поки чоловік займається лише вдома.

Про безбар’єрність

Попри все, Олександр — оптиміст. Постійно посміхається й підкреслює: «Руки є, голова на місці — це головне».

Він прагне приносити користь. Хоче придбати комп’ютер, щоб мати можливість працювати.

— Але це все — після розв'язання житлового питання. Потім буду боротися за безбар’єрність міста. Адже на сьогодні з доступністю в Кобеляках проблема. Перший приклад — реабілітаційна кімната на другому (!) поверсі. Далі — пандуси. Подекуди вони є, але кут нахилу непоборний. Бордюри високі майже скрізь! У жодну кав’ярню я не можу потрапити всередину, бо всюди сходинки й вхід не обладнаний під людей на кріслі.

І це проблема не тільки маленьких Кобеляк, а й всієї України. Якщо закордоном до людей з інвалідністю ставляться як до тих, хто потребує максимального комфорту, то в нашій країні — як до людини з обмеженнями.

— І вже в цьому закладене ставлення і держави, і суспільства. З огляду на те, що з кожним днем кількість людей з інвалідністю збільшується, проблему треба вирішувати не точково, а комплексно й цілком змінювати підхід й створювати максимальний комфорт. До речі, це стосується й ставлення суспільства. Іноді люди «хочуть щось зробити для тебе», але це «щось» може бути дуже недоречним. Щоб випадково не образити людину з інвалідністю, завжди запитайте, чи потрібна їй допомога.

Закінчуючи нашу розмову, Олександр радить усім й завжди цінувати своє життя:

— Так, є дуже тяжкі втрати, в мене, наприклад, кінцівок немає. Але ж доки є життя, можна адаптуватися до всього. Немає того, чого не можна вирішити. Просто потрібно знайти шлях. Якщо не можеш так, спробуй інакше. Якщо не можеш бігти — йди, якщо не можеш іти — повзи, не можеш повзти — хоча б дивися в сторону того, хто прагне. Варіантів купа, питання тільки в тобі.