У Кременчуці облаштовуватимуть зупинку «Пологовий будинок» за понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 175

У Кременчуці комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Пологовий будинок» на вул. Майора Борищака з боку вулиці Ігоря Сердюка. Це коштуватиме місту 265 тисяч 325 гривень. Про це стало відомо з системи публічних Prozorro.

Аналогічно, як і з ремонтом зупинки «Шпиталь», найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ. Це вказано в інформації про ціни на матеріальні ресурси. Роботи мають завершити до 30 квітня. Ремонт виконуватиме підприємиця Ганна Бєлкіна.

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 54 договори з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму 6 млн гривень.

Нагадаємо, підприємиці нині також займається облаштуванням зупинки «Шпиталь».

Додамо, що навесні торік комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Зазначимо, що цьогоріч виконком погодив виділити гроші на заміну скла на зупинках — це 569 тисяч гривень. За словами міського голови Віталія Малецького, одне скло коштує 13 тисяч гривень.