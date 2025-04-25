На Полтавщину йдуть дощі, грози й заморозки: попередження синоптиків

Уже 26 квітня на Полтавщині очікується різка зміна погоди — через проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Протягом дня можливі невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами. Очікується посилення північного вітру до 15–20 м/с. За ним прийде зниження температури аж до заморозків.
27 та 29 квітня вночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0–3°C. Це І рівень небезпечності (жовтий колір).
28 квітня вночі можливі заморозки вже у повітрі — до -3°C. Це вже ІІ рівень небезпечності (помаранчевий колір).
Синоптики попереджають: такі погодні умови можуть пошкодити цвіт плодових дерев та бруньки, а також вразити ранні посіви сільськогосподарських культур.
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