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У Кременчуці планують додатково закупити дерева і кущі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 118 Коментарів: 1

У квітні комунальне підприємство вже оголошувало тендер на закупівлю рослин з очікуваною вартістю у понад 3 млн грн

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» додатково замовляє дерева і кущі, очікувана вартість — понад 411 тисяч гривень. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro. 

Що планують придбати:

  • Сакура дрібнопильчата «Канзан» — 10 шт
  • Каштан м’ясо-червоний «Бріоті» — 5 шт
  • Паротія перська «Ваннеса» — 5 шт
  • Липа «Palida» — 7 шт
  • Скумпія шкіряна «Royal Purple» — 20 шт
  • Кизильник блискучий — 35 шт
  • Магонія падуболиста — 30 шт
  • Бірючина «Vicaryi» — 164 шт
  • Барбарис «Bagatelle» — 150 шт

Постачальник має надавати рослини до 31 жовтня. У технічних вимогах до предмета закупівлі вказано, зокрема, що постачальник повинен мати свій розсадник, на підтвердження надати гарантійний лист з зазначенням місця розташування розсадника. Це обумовлено можливістю ознайомлення з запропонованим садивним матеріалом, перевірки наявності та відповідності технічним вимогам, пояснює Благоустрій.

Ідентична вимога була і у попередній закупівлі рослинності. Нагадаємо, 10 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку дерев і кущів, очікувана вартість — 3,1 млн грн. На тендер вийшов один учасник — підприємець Максим Губа, який запропонував за рослини 2 млн 552 тисяч 220 гривень, менше на понад пів мільйона гривень від очікуваної вартості замовника.

Додамо, що навесні минулого року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівлі потрапили у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендери скасували.

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Автор: Телеграф
Теги: Благоустрій Кременчука рослини дерево
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Коментарі: 1

1 428
Andron777:
Сьогодні, 22:10

Міська влада не знає, чи зможе цьогоріч відправити дітей-пільговиків на відпочинок до «Артеку», а грошики на деревця подеребанити то самий рааааааз...smirk


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