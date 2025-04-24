У Кременчуці планують додатково закупити дерева і кущі

У квітні комунальне підприємство вже оголошувало тендер на закупівлю рослин з очікуваною вартістю у понад 3 млн грн
Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» додатково замовляє дерева і кущі, очікувана вартість — понад 411 тисяч гривень. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.
Що планують придбати:
Постачальник має надавати рослини до 31 жовтня. У технічних вимогах до предмета закупівлі вказано, зокрема, що постачальник повинен мати свій розсадник, на підтвердження надати гарантійний лист з зазначенням місця розташування розсадника. Це обумовлено можливістю ознайомлення з запропонованим садивним матеріалом, перевірки наявності та відповідності технічним вимогам, пояснює Благоустрій.
Ідентична вимога була і у попередній закупівлі рослинності. Нагадаємо, 10 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку дерев і кущів, очікувана вартість — 3,1 млн грн. На тендер вийшов один учасник — підприємець Максим Губа, який запропонував за рослини 2 млн 552 тисяч 220 гривень, менше на понад пів мільйона гривень від очікуваної вартості замовника.
Додамо, що навесні минулого року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівлі потрапили у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендери скасували.
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