Кременчук може зекономити понад пів мільйона гривень під час закупок дерев і кущів

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 76

Відомо, що ФОП запропонував Благоустрою за рослини 2 млн 552 тисячі 220 гривень, очікувана вартість замовника була більша на понад 550 тисяч гривень

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» закуповує розсадницьку продукцію — кущі та дерева — через електронну систему Prozorro. На тендер вийшов один учасник — підприємець Максим Губа, який нині очікує рішення замовника. Про це йдеться в інформації з сайту електронної системи.

Відомо, що ФОП запропонував Благоустрою за рослини 2 млн 552 тисяч 220 гривень, очікувана вартість замовника була більша на понад 550 тисяч гривень.

Водночас підприємство виявило у пропозиції ФОП невідповідності. Зокрема, у тендерній документації зазначили, що кожен учасник повинен подати разом із пропозицією підписаний зразок договору, який вказаний в одному з додатків. Але цей учасник не додав такого підписаного договору до своєї пропозиції. Це означає, що він не виконав одну з обов’язкових вимог, які встановив замовник.

Нагадаємо, 10 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку дерев і кущів. Розсадницьку продукцію мають доставити до 31 жовтня. Зокрема, постачальник має надавати рослини без пошкоджень, не вражені шкідниками та хворобами.

Додамо, що навесні минулого року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівлі потрапили у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендери скасували.