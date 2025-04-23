До 1 вересня на Полтавщині можуть закрити чи реорганізувати 18 шкіл

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 196

Із 1 вересня на Полтавщині можуть закрити або реорганізувати 18 шкіл. Про це пише освітній портал Education.ua.

Статися це може через те, що у березні 2024 року Кабмін ухвалив постанову, яка змінює підхід до фінансування освіти. Так із 1 вересня 2025 року держава не виплачуватиме зарплати педагогам тих шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Винятки зробили для початкових шкіл — їхнє фінансування не залежатиме від кількості здобувачів освіти.

За даними департаменту освіти, на Полтавщині таких малокомплектних шкіл наразі 18. Ці заклади освіти 1 вересня 2025 року або повністю припинять існування, або будуть реорганізовані — наприклад, у них можуть залишитися лише початкові класи, або вони стануть філіями опорних закладів. Рішення про реорганізацію чи закриття шкіл має ухвалити місцева влада.

Крім того, у вищезгаданій постанові також йдеться, що із 1 вересня 2026 року із держбюджету не фінансуватимуть зарплати педагогам шкіл, де навчаються менш ніж 60 учнів.

Нагадаємо, після ухвалення постанови у Кременчуцькій РВА повідомляли, що у 2025 році на Кременчуччині можуть закрити чи реорганізувати 10 шкіл, а у 2026 році — ще 12.