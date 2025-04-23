Кількість пошкоджених об'єктів у Полтаві зросла до 46

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 0

Станом на 10.30, до ліквідації наслідків нічної атаки на Полтаву вже залучені 249 фахівців та 26 одиниць техніки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила т. в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

Кількість пошкоджених об’єктів зросла до 46. Серед них — житлові будинки, офісні та складські приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 були зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.

За даними пресслужби Державної служби надзвичайних ситуацій України, під атакою дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

Станом на 7.50 було відомо про шістьох постраждалих. Троє людей від госпіталізації відмовилися, інших трьох ушпиталили. Одна людина перебуває у тяжкому стані.