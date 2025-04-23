Полтаву атакували дрони — зафіксовані влучання по підприємствах (доповнено)

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БпЛА вдарили по об'єктах у Подільському та Шевченківському районах. Інформація про постраждалих уточнюється

У ніч на 23 квітня Полтавську громаду атакували російські безпілотники. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Станом на 00.14 інформації про постраждалих не надходило, але дані уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

У соцмережах жителі повідомляють про перебої з електропостачанням у місті. Офіційні причини з’ясовуються.

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Як повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова о 00.50, всі необхідні оперативні служби громади задіяні.

Оперативний штаб міської ради фіксує наслідки атаки.

Тих, чия оселя зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки, просять повідомляти Службу оперативного реагування Полтавської міської ради 1580.