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Топ новина, Полтавщина

Полтаву атакували дрони — зафіксовані влучання по підприємствах (доповнено)

Сьогодні, 00:45 Переглядів: 252

 БпЛА вдарили по об'єктах у Подільському та Шевченківському районах. Інформація про постраждалих уточнюється

У ніч на 23 квітня Полтавську громаду атакували російські безпілотники. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Станом на 00.14 інформації про постраждалих не надходило, але дані уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

У соцмережах жителі повідомляють про перебої з електропостачанням у місті. Офіційні причини з’ясовуються.

Доповнено:

Як повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова о 00.50, всі необхідні оперативні служби громади задіяні.

Оперативний штаб міської ради фіксує наслідки атаки.

Тих, чия оселя зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки, просять повідомляти Службу оперативного реагування Полтавської міської ради 1580.

Доповнено:

Як повідомили у ПОВА о 1.28, вибухи, які чули полтавці, — це результат збиття безпілотників, підриви фрагментів збитих БпЛА на землі у результаті падіння, а також, влучання у об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств. Інформації про постраждалих досі не надходило.

Нагадаємо, що 21 квітня уламки безпілотника пошкодили приватну будівлю на Полтавщині.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава вибухи наслідки атаки
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