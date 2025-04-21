Уламки безпілотника пошкодили приватну будівлю на Полтавщині

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

На Полтавщині вранці 21 квітня працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. У Лубенському районі уламки БпЛА пошкодили дах прибудови приватного домоволодіння. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків російського БпЛА пошкоджена лінія електропередач у Решетилівській громаді.