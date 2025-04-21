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Надзвичайні новини, Полтавщина

Від вибуху на Полтавщині постраждав 12-річний хлопець

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 96

 

Поліція встановлює обставини травмування малолітньої дитини вибухонебезпечним предметом

19 квітня, близько 16.30 у селі Оріхівка Лубенського району травмувався 12-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Попередньо слідчі з'ясували, що малолітній хлопчик отримав травми унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом, ймовірно запалом гранати. Дитину госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Разом з травмованим хлопчиком знаходився його молодший на рік товариш, який також отримав незначні травми. Лікарі його оглянули на місці події – госпіталізації він не потребував.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Одночасно слідчим підрозділом поліції відкрито й кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події, а також джерело походження та мету зберігання вибухонебезпечного предмета.

Нагадаємо, нещодавно у Кривушах горів будинок — очевидці чули вибух і бачили, як утікає авто.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Лубенський район граната малолітній травмування вибух
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