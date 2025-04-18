У Кривушах горів будинок — очевидці чули вибух і бачили, як утікає авто

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18 квітня близько 20.00 у мікрорайоні Кривуші в Кременчуці сталася пожежа — загорівся недобудований будинок. За словами очевидців, перед займанням пролунав гучний вибух, після чого з місця на великій швидкості поїхав темно-сірий легковий автомобіль.