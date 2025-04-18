У Кривушах горів будинок — очевидці чули вибух і бачили, як утікає авто

18 квітня близько 20.00 у мікрорайоні Кривуші в Кременчуці сталася пожежа — загорівся недобудований будинок. За словами очевидців, перед займанням пролунав гучний вибух, після чого з місця на великій швидкості поїхав темно-сірий легковий автомобіль.
Пожежа сталася недалеко від будинку мера Кременчука Віталія Малецкого.
На місце прибули пожежники, загоряння локалізують. Інформацію щодо причин пожежі та можливих постраждалих з’ясовують.
Офіційні коментарі від Державної служби надзвичайних ситуацій чи поліції наразі відсутні. Очікуємо підтвердження деталей.
Нагадаємо, що 16 квітня у селі під Кременчуком під час пожежі в приватному будинку загинули двоє людей.
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