Паска царська заварна — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 21:01
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Спробуйте розкішну царську паску за старовинним рецептом: заварне тісто на молоці з 10 яйцями, вершковим маслом, кардамоном, мигдалем і цукатами. Детальний рецепт від читачів газети «Для дому і сім’ї» — смачно, ароматно і справді святково
Складники:
- 1 кг борошна
- 3 скл молока
- 50-70 г дріжджів
- 10 яєць
- 2 скл цукру
- 300 г вершкового масла
- сіль до свого смаку
- 10 зерен кардамону
- 1 шт. меленого мускатного горіха
- подрібнений мигдаль, цукати, родзинки на смак
Приготування:
- Борошно заварити гарячим молоком, ретельно розмішати й охолодити до кімнатної температури.
- Розпустити дріжджі в невеликій кількості молока, додати до тіста і поставити в тепле місце.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, вбити розтерті до білого кольору з цукром жовтки й перемішати. Обережно ввести збиті в піну білки, перемішати й дати тісту ще раз підійти в теплому місці.
- Далі в тісто, що піднялося, влити розтоплене (не гаряче!) вершкове масло, ще раз вимісити тісто і розкласти його по формах, заповнюючи їх до половини.
- Дати підійти до країв форми, поверхню змастити жовтком і випікати за температури 180°C до готовності.
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