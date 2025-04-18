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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Паска царська заварна — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 114

Спробуйте розкішну царську паску за старовинним рецептом: заварне тісто на молоці з 10 яйцями, вершковим маслом, кардамоном, мигдалем і цукатами. Детальний рецепт від читачів газети «Для дому і сім’ї» — смачно, ароматно і справді святково

Складники:

  • 1 кг борошна
  • 3 скл молока
  • 50-70 г дріжджів
  • 10 яєць
  • 2 скл цукру
  • 300 г вершкового масла
  • сіль до свого смаку
  • 10 зерен кардамону
  • 1 шт. меленого мускатного горіха
  • подрібнений мигдаль, цукати, родзинки на смак

Приготування:

  1. Борошно заварити гарячим молоком, ретельно розмішати й охолодити до кімнатної температури.
  2. Розпустити дріжджі в невеликій кількості молока, додати до тіста і поставити в тепле місце.
  3. Коли тісто збільшиться вдвічі, вбити розтерті до білого кольору з цукром жовтки й перемішати. Обережно ввести збиті в піну білки, перемішати й дати тісту ще раз підійти в теплому місці.
  4. Далі в тісто, що піднялося, влити розтоплене (не гаряче!) вершкове масло, ще раз вимісити тісто і розкласти його по формах, заповнюючи їх до половини.
  5. Дати підійти до країв форми, поверхню змастити жовтком і випікати за температури 180°C до готовності.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: паски Великдень рецепти царська паска
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