Великоднє свято для дітей від ГО «На крилах надії України»

Напередодні Великодня громадська організація «На крилах надії України» провела свято для дітей-переселенців та дітей вразливих категорій населення.
Для дітей провели цікавий святковий майстер-клас, дискотеку. Діти із задоволенням танцювали й були активними протягом майстер-класу.
Всі дітки після свята отримали солодкі подарунки від спонсорів свята компанії «Лукас», магазин «Маркетопт», кав’ярня «Колобок», «Ілона».
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