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Топ новина, Кременчук

Уродженку Кременчука підозрюють у підтримці війни РФ проти України в соцмережі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 878

Нині триває слідство

Правоохоронці провели обшук в уродженки Кременчука, яку підозрюють у поширенні в соцмережах дописів із виправданням збройної агресії РФ. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави від 14 квітня.

Згідно з матеріалами справи, жінка під нікнеймом у мережі «Однокласники» публікувала дописи, у яких заперечувала тимчасову окупацію українських територій та глорифікувала російських військових. У межах досудового розслідування правоохоронці ідентифікували її особу.

Під час обшуку вилучили системний блок комп’ютера та мобільний телефон. Ці речі були визнані речовими доказами. Слідчі планують передати техніку на комп’ютерно-технічну експертизу.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт майна. Власниця вилучених речей не заперечувала проти такого рішення.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення матеріалів, у яких виправдовується чи визнається правомірною збройна агресія РФ.

Нагадаємо, на початку лютого Автозаводський районний суд виніс вирок жителю Кременчука за поширення проросійських і антиукраїнських наративів у соцмережі «Однокласники». Чоловік, зокрема, заперечував окупацію частини території України, а також підтримував тих, хто розпочав у РФ війну проти України у 2014 році.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images
Теги: соцмережі
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