На Полтавщині НАЗК моніторить спосіб життя семи посадовців: серед них і працівники ТЦК

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У фокусі НАЗК також податківці та працівники казначейської служби

На Полтавщині семеро посадовців перебувають під моніторингом Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це стало відомо після візиту заступника голови НАЗК Миколи Корнелюка з робочим візитом до Полтавської області.

Відомо, що наразі агентство моніторить спосіб життя посадовців податкової, казначейської служби, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в області.

Також під час візиту Корнелюка на Полтавщину стало відомо, що НАЗК також перевіряє і декларації чиновників з області. Так із 40 декларацій наразі проаналізували 29. Серед них порушення виявили у 16 випадках. Серед порушень виявлено внесення недостовірних відомостей на понад 141 млн грн, ознаки необґрунтованості активів загальною сумою понад 16 млн грн та незаконного збагачення на понад 79 млн грн.

Нагадаємо, 18 квітня пройшли обшуки у начальника Кременчуцького РТЦК та СП Олександра Мазніцького в рамках розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення.