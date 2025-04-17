Частина чиновників Полтавщини подали свої декларації до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції із порушеннями. Про це розповів заступник голови НАЗК Микола Корнелюк під час брифінгу 17 квітня, пише Зміст.

Із 40 декларацій посадовців області в НАЗК наразі проаналізували 29. Серед них порушення виявили у 16 випадках. Серед порушень зустрічаються неправдиве декларування, ознаки незаконного збагачення або необґрунтовані активи.

Зокрема, Корнелюк розповів про те, як декларації чиновників перевіряють:

Усі декларації, які потрапляють до нас формуються за певним рейтингом ризиковості й перевіряється не так, як раніше декларації народних депутатів, суддів, Президента. Перевіряють декларації, які потрапили в топ-3. Ми можемо перевірити в рік не більше тисячі декларацій. Такий підхід давав нам можливість серед цих перевірок вийти на результативність понад 50%. З тисячі декларацій буде 100 результативних.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» цьогоріч аналізував декларації посадовців Кременчука та Полтавщини. Так ми писали про те, що задекларували міський голова Кременчука Віталій Малецький, виконувач обов'язків очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, нардепи від Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан, а також начальник поліції області Євген Рогачов.