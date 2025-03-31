В.о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут задекларував 1,5 млн грн зарплати: дані з декларації

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 119

З доходів Володимир Когут також задекларував зарплату дружини у ТОВ «П.РІТЕЙЛ» — це 107 тис. 733 гривні, подарунок від Надії Когут, ймовірно, родички декларанта — 35 тисяч гривень та кешбек — 1445 гривень

В.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут отримав за минулий рік 1 млн 484 тисяч 710 гривень на посаді заступника начальника ОВА з питань цифрового розвитку. Про це стало відомо з його щорічної декларації про доходи і майно.

З доходів Володимир Когут також задекларував зарплату дружини у ТОВ «П.РІТЕЙЛ» — це 107 тис. 733 гривні, подарунок від Надії Когут, ймовірно, родички декларанта — 35 тисяч гривень та кешбек — 1445 гривень.

Як заощадження в. о. керівника ОВА тримає на банківських рахунках майже 30 тисяч гривень. У готівці його доньки, Анастасія та Вероніка, тримають по 600 тисяч гривень кожна, а дружина — 1,3 млн грн та 1,2 тис. грн на банківському рахунку.

Нагадаємо, з 1 січня обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації тимчасово виконує заступник Володимир Когут після звільнення Філіпа Проніна. Своєю чергою Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.

У січні 2025 року Когут отримав 125 203 грн заробітної плати до оподаткування. Після вирахування податків він отримав 96 407 грн.