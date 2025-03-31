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У Кременчуці патрульні зупинили автівку та виявили у водія підроблене свідоцтво про її реєстрацію

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 193

 

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу

Патрульні виявили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Патрулюючи вулицю Миколаївську, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Під час перевірки документів водія правоохоронці виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. На ньому були відсутні необхідні захисні елементи. Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок Автозаводського районного суду Кременчука місцевому жителю по справі щодо виготовлення фальшивих документів для ухилення від мобілізації. Наприкінці минулого року він організував виготовлення та продаж підробних посвідчень співробітників ДСНС. Ці документи дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізації. Вартість «послуги» складала 600 доларів США.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція підроблені документи свідоцтво
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