У Кременчуці замовляють ремонт пішохідних доріжок за понад 1,1 млн грн на вулиці Івана Мазепи

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 131

Відомо, що роботи мають виконати до 30 червня цього року

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління замовляє поточний ремонт пішохідних доріжок в районі житлового будинку № 17 на вулиці Івана Мазепи. Очікувана вартість робіт — 1 млн 136 тисяч 168 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що роботи мають виконати до 30 червня цього року.

Додамо, що у колишньому приміщенні жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи, 17 втілюють соціальний проєкт Простір соціальної адаптації.

Працівники Простору соціальної адаптації допомагатимуть знайти роботу, сприятимуть соціальній адаптації, фізичній та психологічній реабілітації, реалізовуватимуть освітні та культурні програми. Їх робота в першу чергу буде спрямована на ветеранів війни, членів родин загиблих, переселенців, осіб, які постраждали від домашнього насильства, інших вразливих членів громади, повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Також у приміщенні працює комунальна установа «Турбота».

Нагадаємо, вздовж Кременчуцької гімназії №20 планували відремонтувати доріжку за майже мільйон гривень.