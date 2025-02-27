Яка зарплата у теперішнього та колишнього керівників Полтавської ОВА

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Тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у січні 2025 року отримав 125 203 грн заробітної плати до оподаткування. Після вирахування податків він отримав 96 407 грн. Його попередник Філіп Пронін у 2024 році щомісяця отримував від 92,8 до 108,4 тисячі гривень.

Про це повідомляє «Телеграф», посилаючись на відповіді Полтавської ОВА на інформаційні запити видання.

Скільки отримував та задекларував т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут

Зарплати т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута складається з таких виплат:

посадовий оклад – 54 914 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 237 грн;

надбавка за вислугу років – 18 121 грн;

надбавка за інтенсивність праці – 43 931 грн.

Грошову допомогу на оздоровлення чи матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань Володимир Когут у січні цього року не отримував.

Для порівняння, у січні 2025 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко отримав 109 730 грн, віцепрем'єр-міністр України з інновацій Михайло Федоров - 85 998 грн, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина – 110 448 грн, а міністр економіки Юлія Свириденко - 96 157 грн.

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Згідно з декларацією, поданою у березні 2024 року, Володимир Когут спільно з родиною володіє кількома об’єктами нерухомості. Серед них житловий будинок у Житомирській області площею 454 кв. м та частка у земельній ділянці площею 1200 кв. м в селищі Попільня. Його дружина Леся Когут має у власності земельну ділянку площею 376 кв. м в селі Гатне Київської області та орендує квартиру в Полтаві площею 90 кв. м.

У декларації також зазначено дві квартири в Ірпені, які перебувають у стані будівництва – 80,2 кв. м та 46,8 кв. м, придбані у 2016 році. Обидві квартири будуються на земельній ділянці, що належить ТОВ «Ольвія Консалтінг Груп». Крім цього, у 2023 році Леся Когут розпочала будівництво житлового будинку площею 145 кв. м у Гатному Київській області.

Володимир Когут володіє автомобілем Mazda CX-5 (2013 р. в.), купленим у 2014 році за 283 900 грн. Його дружина є власницею Volkswagen Jetta (2017 р. в.), придбаного у 2020 році за 342 000 грн.

Фінансові активи родини включають: 1,3 млн грн готівкою у власності Лесі Когут, 600 тис. грн у дочок Вероніки та Анастасії, 13 602 грн на банківських рахунках Володимира Когута.

За минулий рік Володимир Когут отримав:

548 338 грн зарплати в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами;

129 348 грн зарплати у Полтавській ОВА;

72 000 грн грошового подарунка від матері Надії Когут.

Його дружина Леся Когут отримала 82 024 грн зарплати у ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ» та задекларувала авторське право на музичний твір вартістю 150 000 грн.

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Скільки отримував колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Колишній начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у 2024 році отримував зарплату в діапазоні 92 824 – 108 488 грн щомісяця. Після сплати податків йому виплачували від 74 723 до 87 333 грн.

Розмір його посадового окладу змінювався протягом року: у січні становив 80 717 грн, а в грудні збільшився до 94 338 грн. Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень коливалася від 12 107 грн у січні-березні до 14 150 грн у грудні. Грошові допомоги на оздоровлення чи соціально-побутові потреби йому не виплачували.

Згідно з декларацією, заповненою у березні 2024 року, у власності або користуванні Філіпа Проніна та його родини перебувають кілька об'єктів нерухомості. Він користується житловим будинком у Києві площею 189,7 кв. м, оціненим у 1 753 472 грн разом із дружиною Наталією та двома дітьми. Також йому належить частка 20% у квартирі в Києві (157,4 кв. м), квартира у Бердянську (43,1 кв. м), а також земельна ділянка площею 800 кв. м у Києві. Дружина Проніна володіє двома офісами у Запоріжжі площею 103 та 139 кв. м. Крім цього, родина безоплатно користується житловим будинком у Полтавській області.

У власності сім’ї є два автомобілі: BMW X4 (2019 р.в.), який належить дружині, але ним користується сам Пронін, та BMW 730 LD (2017 р.в.), який також записаний на дружину.

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Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. Учора, 30 грудня, відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Зазначимо, що Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року