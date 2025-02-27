У Кременчуці попередили про погіршення якості повітря

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 191

Протягом 27-28 лютого зберігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на дані Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА).

Серед метеоявищ і відповідних умов фахівці називають безвітряну погоду, вплив центру антициклона та наявністю інверсійного шару.

Підприємства отримали попередження про врегулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов, кажуть у 1563.

Своєю чергою жителям міста фахівці радять по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Нагадаємо, у Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря