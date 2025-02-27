Суміш, яка лікує застуду

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 331

Щоб швидко позбутися симптомів застуди, приготуйте суміш, що зігріває

Змішайте сіль із гірчицею, перцем або імбиром у пропорції 2-3 столові ложки (можна по 1 ст.л. кожної спеції) на 1 кг солі.

Висипте суміш на пательню і ретельно прогрійте, постійно помішуючи. Важливо не перегріти - температура має бути приблизно 60°C.

Одягніть тонкі бавовняні шкарпетки, висипте гарячу сіль у тазик і занурте в неї ноги. Тримайте, поки сіль не охолоне. Повторюйте процедуру кілька разів на день.

Для лікування ангіни, ларингіту, бронхіту ефективні сольові інгаляції.