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Цього тижня відбудеться «парад планет»: коли його можна побачити

Вчора, 22:00 Переглядів: 169

 

Наступний «парад планет» очікується у 2040 році 

У завершальний день зими, 28 лютого, після заходу Сонця, відбудеться справжнє астрономічне диво — одразу сім планет нашої Сонячної системи вишукаються на небесах в унікальній лінії. Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій і Сатурн стануть в одну лінію, даруючи нам можливість спостерігати за цим рідкісним явищем.

Це астрономічне явище, більш відоме як парад планет, насправді є планетарним вирівнюванням. Що це означає? Коли кілька планет Сонячної системи розташовуються по один бік від Сонця, утворюючи майже пряму лінію на небосхилі. Зазвичай ми можемо спостерігати не більше п’яти планет одночасно, а шість — це вже справжня рідкість. Але тут — цілих сім!

Наступного разу таке вирівнювання трапиться лише 2040 року, тому не пропустіть цю можливість.

Щоб спостерігати одразу сім планет потрібно запастися телескопом або біноклем. Проте, Марс, Юпітер, Венеру, Меркурій та Сатурн можна буде побачити неозброєним оком. Лише Уран та Нептун можна буде побачити завдяки біноклю.

Нагадаємо, ми писали, що перший зимовий парад планет, коли Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн розміщувалися по один бік від Сонця на своїх орбітах, мешканці Землі могли спостерігати 21 січня 2025 року.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ScienceAlert
Теги: планета парад астрономія
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