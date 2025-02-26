У Кременчуці обіцяють виплатити освітянам зарплату і муніципальні доплати: мерія назвала терміни

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 115

Освітяни Кременчука отримають заробітні плати за лютий з місцевого бюджету до початку березня. Водночас муніципальні доплати обіцяють виплатити вже у березні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 26 лютого.

Нині місто збирає на це кошти, розповів мер.

Нагадаємо, у січні влада обговорила ідею виплат муніципальної доплати не лише педагогам дитсадків, а й усьому персоналу — прибиральникам, медпрацівникам і т. д. Крім того, члени комісії порушили питання про те, чи отримуватимуть такі доплати увесь персонал закладів загальної середньої освіти, а не тільки вчителі, та працівники закладів позашкільної освіти, працівники культури та соцпрацівники — усі ті, хто працюють з дітьми.

Додамо, що рішення про встановлення муніципальної доплати педагогам дитсадків прийняли на сесії Кременчуцької міської ради наприкінці минулого року.