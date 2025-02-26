Мерзли і падали: яка ситуація з травматизмом та обмороженням взимку у Кременчуці

У цьому сезоні зима нагадала про себе наостанок: починаючи із другої половини лютого в Україні «вдарили» морози та випав сніг, який лишається лежати й наразі. Дороги та тротуари «скувала» ожеледиця, а з дахів будинків звисали бурульки та брили зі снігу й льоду. І, окрім того, що нині у більшості областей України, в тому числі й у Кременчуці на Полтавщині, спостерігається підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, а до календарної весни лишилося кілька днів, варто також не забувати й про безпеку на вулиці. Тротуари подекуди лишаються слизькими, а вдень на сонці сніг на дахах будинків починає танути, і ближче до вечора там уже нависають великі бурульки. Та й температура повітря за вікном поки що не дуже нагадує весняну.
Чи збільшилася у Кременчуці в лютому кількість випадків з обмороженням і переохолодженням, яка ситуація із травматизмом на дорогах та як варто берегтися у такий період, ми запитали у лікаря.
Про такі випадки упродовж цієї зими у Кременчуці нам розповів завідувач відділення екстреної медичної допомоги лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Валентин Дмитренко.
За його словами, особливо виділити цей сезон за збільшенням кількості обморожень чи переохолоджень не можна.
Не збільшилася кількість і травмувань внаслідок падінь на слизьких тротуарах, стверджує медик.
Проте й зазначає: берегтися у таку пору року треба обов’язково. І дбати не лише про себе, а й про своїх близьких.
— Слідкуйте за своїми рідними, особливо хто старшого віку: за батьками, бабусями, дідусями. Щоб вони не ходили зайвий раз слизькими дорогами. Та й не лише під ноги варто дивитися, а й підіймати голову вгору — з будинків так само лід звисає. Теж може травмувати не менше, ніж якщо впадете.
Тож як відрізнити обмороження від переохолодження? Як визначити: людина просто перемерзла під час перебування на вулиці чи ситуація серйозніша?
За даними Міністерства охорони здоров’я, переохолодження — це стан організму, коли температура тіла знижується до 35 °C і нижче. Під час переохолодження організм втрачає тепло швидше, аніж встигає його виробляти. Ще переохолодження інколи називають гіпотермією або змерзанням.
Обмороження ж виникає на тілі людини локально: найчастіше страждають руки або ноги, пальці, вуха, щоки та ніс.
Під час переохолодження знижується циркуляція крові, що призводить до порушення серцево-судинної системи та роботи інших органів. Якщо вчасно не зреагувати, то таке переохолодження може призвести навіть до зупинки серця.
Характер болю: переохолодження супроводжується загальною слабкістю та тремтінням м’язів. Обмороження, навпаки, може супроводжуватися болем та поколюванням в конкретних областях.
Забарвлення шкіри: переохолодження зазвичай супроводжується блідою шкірою. Обмороження може призводити до червоного або блідого відтінку, а також набряку.
Температура тіла: при переохолодженні спостерігається зниження температури тіла, тоді як при обмороженні температура може бути нормальною або навіть збільшеною в ранній стадії.
Не варто забувати зимою і про падіння на слизьких дорогах. Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України, дві третини травм під час падінь взимку отримують люди старше 60 років. Саме це й мав на увазі лікар Дмитренко, коли говорив, що варто дбати про своїх дідусів та бабусь.
Як зазначають у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, однією із головних порад, як уникнути падіння під час ожеледиці на дорогах — це уникати поспіху.
Ось іще декілька правил, як убезпечити себе на слизьких поверхнях:
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