Мерзли і падали: яка ситуація з травматизмом та обмороженням взимку у Кременчуці

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 163

Хто найчастіше страждає у холодну пору року та як запобігти травмам — читайте у нашому матеріалі

У цьому сезоні зима нагадала про себе наостанок: починаючи із другої половини лютого в Україні «вдарили» морози та випав сніг, який лишається лежати й наразі. Дороги та тротуари «скувала» ожеледиця, а з дахів будинків звисали бурульки та брили зі снігу й льоду. І, окрім того, що нині у більшості областей України, в тому числі й у Кременчуці на Полтавщині, спостерігається підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, а до календарної весни лишилося кілька днів, варто також не забувати й про безпеку на вулиці. Тротуари подекуди лишаються слизькими, а вдень на сонці сніг на дахах будинків починає танути, і ближче до вечора там уже нависають великі бурульки. Та й температура повітря за вікном поки що не дуже нагадує весняну.

Чи збільшилася у Кременчуці в лютому кількість випадків з обмороженням і переохолодженням, яка ситуація із травматизмом на дорогах та як варто берегтися у такий період, ми запитали у лікаря.

Словами експерта

Про такі випадки упродовж цієї зими у Кременчуці нам розповів завідувач відділення екстреної медичної допомоги лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Валентин Дмитренко.

За його словами, особливо виділити цей сезон за збільшенням кількості обморожень чи переохолоджень не можна.

— Із такими випадками до нас зазвичай привозять людей, які не мають постійного місця проживання, а ночують, де прийдуться. Після обмороження там ще й супутні захворювання можуть бути, то ми їх кладемо в терапію й лікуємо. А так більше нікого з таким до нас не привозять, — розповідає Валентин Іванович.

Не збільшилася кількість і травмувань внаслідок падінь на слизьких тротуарах, стверджує медик.

— На минулих вихідних три випадки таких було, що нам привозили пацієнтів. Але більшість намагається дбати про безпеку. Тому якихось складних чи серйозних травмувань у нас не було, — наголошує лікар Дмитренко.

Проте й зазначає: берегтися у таку пору року треба обов’язково. І дбати не лише про себе, а й про своїх близьких.

— Слідкуйте за своїми рідними, особливо хто старшого віку: за батьками, бабусями, дідусями. Щоб вони не ходили зайвий раз слизькими дорогами. Та й не лише під ноги варто дивитися, а й підіймати голову вгору — з будинків так само лід звисає. Теж може травмувати не менше, ніж якщо впадете.

Переохолодження та обмороження: у чому різниця

Тож як відрізнити обмороження від переохолодження? Як визначити: людина просто перемерзла під час перебування на вулиці чи ситуація серйозніша?

За даними Міністерства охорони здоров’я, переохолодження — це стан організму, коли температура тіла знижується до 35 °C і нижче. Під час переохолодження організм втрачає тепло швидше, аніж встигає його виробляти. Ще переохолодження інколи називають гіпотермією або змерзанням.

Обмороження ж виникає на тілі людини локально: найчастіше страждають руки або ноги, пальці, вуха, щоки та ніс.

Під час переохолодження знижується циркуляція крові, що призводить до порушення серцево-судинної системи та роботи інших органів. Якщо вчасно не зреагувати, то таке переохолодження може призвести навіть до зупинки серця.

Такий вигляд мають руки у людини під час обмороження

Відмінності гіпотермії та обмороження

Характер болю: переохолодження супроводжується загальною слабкістю та тремтінням м’язів. Обмороження, навпаки, може супроводжуватися болем та поколюванням в конкретних областях.

Забарвлення шкіри: переохолодження зазвичай супроводжується блідою шкірою. Обмороження може призводити до червоного або блідого відтінку, а також набряку.

Температура тіла: при переохолодженні спостерігається зниження температури тіла, тоді як при обмороженні температура може бути нормальною або навіть збільшеною в ранній стадії.

Аби уникнути переохолодження чи обмороження, медики радять:

за можливості обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду;

одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу. Щоби захиститися від вітру, снігу та дощу, варто носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг;

носити шапку або пов’язку, яка повністю закриває вуха. Головні убори з вовняних або вітрозахисних матеріалів — це найкращий захист від холоду;

носити рукавиці, а не рукавички;

носити високі шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Подумайте також про грілки для рук і ніг;

переконайтеся, що грілки для ніг не затягують чоботи й не обмежують приплив крові;

шукати тепле укриття, якщо ви помітили ознаки обмороження чи переохолодження;

відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Через вживання алкоголю організм швидко втрачає тепло, а ви не можете контролювати його втрати;

їсти добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс;

не перебувати довго в одній позі чи нерухомо. Фізичні вправи можуть допомогти вам зігрітися.

Що робити, щоб не впасти

Не варто забувати зимою і про падіння на слизьких дорогах. Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України, дві третини травм під час падінь взимку отримують люди старше 60 років. Саме це й мав на увазі лікар Дмитренко, коли говорив, що варто дбати про своїх дідусів та бабусь.

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, однією із головних порад, як уникнути падіння під час ожеледиці на дорогах — це уникати поспіху.

Ось іще декілька правил, як убезпечити себе на слизьких поверхнях: